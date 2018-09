Quỳnh Mai bị cấm diễn tại Tuần lễ thời trang Việt Nam

Trong đêm thứ hai của Vietnam International Fashion Week, chân dài bất ngờ bị cấm diễn.

Sau khi trở về từ cuộc thi Asia's Next Top Model, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 là sự kiện được Quỳnh Mai rất mong chờ. Đây sẽ là cơ hội giúp cô được thể hiện khả năng và gặp gỡ các khán giả đã luôn yêu mến, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trong màn trình diễn bộ sưu tập 'Lối về thiên thai' của nhà thiết kế Quang Nhật, Quỳnh Mai và dàn mẫu trẻ đã cùng tập luyện, thử trang phục, trang điểm và được tạo kiểu tóc vô cùng ấn tượng.Tuy nhiên, trước giờ show diễn bắt đầu, Quỳnh Mai đã nhận được thông tin cấm diễn từ Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP HCM.

Quỳnh Mai được nhà thiết kế Quang Nhật mời tham gia trình diễn trong bộ sưu tập mới nhất của anh tại 'Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam'.

Theo ban tổ chức, trước mỗi show diễn đều có các buổi phúc khảo chương trình với sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa Du Lịch và Công an để duyệt trang phục tránh phản cảm quá mức ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Đồng thời kiểm tra nhóm người mẫu tham gia có được cấp phép biểu diễn hay không. Trường hợp của Quỳnh Mai bị cấm diễn vì đã vi phạm về việc đi thi Asian's Next Top Model 2016 tại Singapore không xin giấy phép. Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP HCM đã 3 lần gửi thư mời cho Quỳnh Mai để giải trình về việc "đi thi chui" nhưng cô đều không lên giải quyết. Vụ việc của cô đã được chuyển sang bộ Công an và cô bị cấm diễn tất các cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam.

Quỳnh Mai thừa nhận, Sở có gửi cho cô 3 thư mời, nhưng vì thường xuyên đi diễn không có mặt ở nhà nên khi nhận được thư thì đã quá ngày hẹn. Sau đó, cô đã cố gắng liên lạc với người phụ trách nhưng không được vì họ chỉ để lại số điện thoại bàn.

Ban tổ chức xác nhận, sau khi phúc khảo chương trình, Quỳnh Mai bị Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP HCM cấm diễn vì đã vi phạm về việc đi thi 'Asian's Next Top Model' 2016 tại Singapore không xin giấy phép.

Duy Khánh