Phong cách biến hóa của blogger Mỹ nổi tiếng

Sinh năm 1988, Leandra Medine là người sáng lập blog thời trang The Man Repeller thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tháng nhờ ý tưởng mới lạ, độc đáo. Chia sẻ cùng tạp chí Business of Fashion về đứa con tinh thần, quý cô người Mỹ nói rằng: "Đó là sự tổng hòa của những xu hướng luôn khiến phái đẹp phát cuồng và cánh mày râu khóc thét". Bên cạnh viết blog, Leandra còn hợp tác thiết kế với loạt nhãn hàng và tập đoàn bán lẻ danh tiếng, trong đó có thể kể đến Maje, Michael Kors, Saks Fifth Avenue... Những thương vụ thời trang không chỉ là cầu nối cho mối quan hệ lâu dài với các "ông lớn" mà chúng còn giúp cô nàng thu được khoản lợi nhuận đáng kể và tạo dựng tên tuổi khi còn khá trẻ.