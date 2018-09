Phá cách với BST 'Change of Life' của Emspo

Những thiết kế đơn giản, cổ điển nhưng bắt mắt, làm nổi bật phong cách hiện đại, trẻ trung và sang trọng của cô nàng công sở.

Emspo tiếp tục thể hiện nét tinh tế trong sự tối giản của cái đẹp qua bộ sưu tập mới. Hãng chú trọng vào công thức đơn sắc của xu hướng minimalism, đồng thời sáng tạo và cách điệu kiểu dáng theo phong cách "Less is more - đơn giản là nhất" trên nền các chất liệu tuytsy, thô cotton, chiffon… quen thuộc.

Trong bộ sưu tập "Change Of Life”, các nhà thiết kế cũng khai thác nhiều kiểu dáng, từ những kiểu đầm ôm hay chân juyp quen thuộc đến croptop hiện đại, culottes phóng khoáng hay vest lửng thời thượng. Các quý cô công sở có thể thoải mái lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng mà ấn tượng, trẻ trung và phong cách.

Một số thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập mới:

Đầm DS1956 mang đến vẻ trẻ trung, thanh lịch, cho phái nữ thêm dịu dàng, duyên dáng.

Gam màu tím pastel của thiết kế đầm DS1950 trên chất liệu chiffon làm nổi bật nét thanh lịch và duyên dáng của chị em. Mix cùng áo vest AVS0413 dáng dài, phái đẹp sẽ trở nên trẻ trung, tự tin mà không kém phần sang trọng.

Set đồ đen trắng là lựa chọn của những cô nàng năng động và cá tính khi xuống phố trong tiết trời thu nắng ấm.

DS1944 - SML1548: Chiếc đầm được các nhà thiết kế Emspo cách tân độc đáo với thiết kế phần thân trên có thể tách rời tạo sự tiện lợi khi chuyển đổi sang phong cách khác.

DS1947: Chiếc đầm ôm tay lỡ hòa quyện giữa sự trẻ trung với nét thanh lịch, trang nhã, phù hợp phong cách thời trang công sở hiện đại.

Hiện đại, năng động và quyến rũ là phong cách mà mẫu thiết kế SMS1507 - J0534 - SMS1525 mang lại cho phái đẹp. Sự kết hợp giữa sơ mi trắng không tay với chân váy xẻ giúp bạn khoe trọn đôi chân thon dài.

Phái đẹp sẽ tỏa sáng phong cách hiện đại mà dịu dàng khi kết hợp áo chiffon dài tay SML1509 với chân váy ren J0535.

AVM0417 - QS0605: Bạn cũng có thể lựa chọn set đồ vest tay lỡ phom ôm cho dáng người thon gọn. Các chi tiết khóa đồng mang lại sự sang trọng, trẻ trung cho người mặc.

Bộ trang phục SM1502 - QL0598 tôn lên vóc dáng mảnh mai của phái nữ. Kết hợp áo vest trắng với các phụ kiện đơn giản như kính mắt, giày cao gót,… bạn sẽ tỏa sáng vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

VQL0182: Áo croptop tay lỡ ren với những đường may tinh tế, kết hợp cùng quần tuytsy đơn giản khiến bạn trông khỏe khoắn, năng động hơn.

(Nguồn: Emspo)