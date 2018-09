NTK Bao Tran Chi: 'Thời trang Việt thiếu nguyên liệu cao cấp'

Nhà thiết kế Bao Tran Chi từng là giám khảo khách mời tại America's Next Top Model 2006 và có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế thời trang cho những nhân vật nổi tiếng tại Mỹ như ca sĩ Madonna, danh ca Janet Jackson, nhóm nhạc Destiny's Child, diễn viên Kristen Stewart... Chị từng là stylist cho ca sĩ Kelly Clarkson và thiết kế phục trang cho các phim như Charlie's Angels , Queen of the Damned và Hedwig and the Angry Inch. Tại Việt Nam, Bao Tran Chi đảm nhận vị trí sáng tạo trang phục cho các diễn viên của phim Lửa Phật.