Nine West khai trương 'combo store' tại Vincom Đồng Khởi

Hotline: 098 789 8889 (Hà Nội) - 090 240 2668 (TP HCM)

Hệ thống cửa hàng của Nine West

Hà Nội:

- Cửa hàng, 4&6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

- Cửa hàng 5 (Combo store ) tầng 1,VincomCityTower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

- Cửa hàng S016, tầng G, TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

- Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

- Gian hàng số 7 (Combo store), đường số 3, tầng B1, tòa nhà Time City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

- Outlet: gian hàng 2008, tầng 2 Parkson Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa

TP HCM

- Gian hàng B1-02 (Combo store), Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1

- Gian hàng L2-03 (Combo store), Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận 1

- Cửa hàng 2O942, rầng 2, DiamondPlaza, 34 Lê Duẩn, quận 1

- Gian hàng F1-0042, F1-0043, tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis - 45 Lê Thánh Tôn, quận 1

- Cửa hàng 1011, tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5