Những món đồ thời trang nổi bật từ phim Hàn

Trong “Cheese in the trap”, vai diễn Hong Seol của Kim Go Eun không chỉ chinh phục khán giả nhờ nét cá tính đáng yêu mà còn nhờ vào khả năng mix đồ ấn tượng với các item dễ kiếm từ thương hiệu bình dân. Những chiếc túi bản to, dáng túi bucket và satchel sẽ được các cô nàng áp dụng thoải mái cho mùa hè tới. Sản phẩm có giá từ 100.000 đồng và dễ tìm mua tại Lazada.vn.