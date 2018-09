Những cú ngã kinh điển trên sàn catwalk

Một trong những cú ngã nổi tiếng nhất trên sàn catwalk thuộc về siêu mẫu Anh quốc Agyness Deyn, và đó cũng chính là bàn đạp giúp tên tuổi của chân dài sinh năm 1983 càng được khẳng định. Trong buổi trình diễn thời trang ủng hộ Haiti tại New York vào 2010, Agyness phải mang đôi sandal cao 20 cm khá rộng so với chân. Cô bị ngã ngay sau khi bắt đầu đi vài bước, nhưng siêu mẫu lập tức mỉm cười, đứng dậy đi tiếp trong sự cổ vũ của khán giả. Thật không may là thêm vài bước, cô lại ngã tiếp. Lần này người đẹp quyết định tháo giày, đi chân không trong đoạn đường còn lại và hoàn thành phần diễn của mình xuất sắc. Cách xử lý của cô được khán giả cũng như giới chuyên môn đánh giá cao.

