Minh Tú: 'Asia's Next Top Model mang đến danh tiếng cho tôi'

Cô bày tỏ niềm tự hào với vai trò huấn luyện viên theo sát và giúp đỡ thí sinh tại chương trình đào tạo người mẫu khu vực.

Sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình Asia's Next Top Model 2017, Minh Tú nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Ở mùa giải 2018, Minh Tú cùng hai cựu thí sinh Monika, Shikin trở lại trong vai trò huấn luyện viên, góp ý về chuyên môn và thị phạm các thử thách cho thí sinh của đội mình.

Trong một video phỏng vấn cùng ban tổ chức, Minh Tú cho biết Asia's Next Top Model mang đến cho cô danh tiếng, cơ hội và sự nổi tiếng. Chương trình là một bước ngoặt trong sự nghiệp người mẫu và giúp cô chứng minh bản thân tiến xa thế nào khi trở lại với vai trò hoàn toàn mới mẻ.

Minh Tú thị phạm thử thách catwalk trong tập một. Ảnh: BTC

Minh Tú nhận được lời mời casting từ ban tổ chức vào cuối năm ngoái. Dù là Á quân mùa giải trước, cô vẫn phải tham gia casting, phỏng vấn từ tháng 11/2017. Việc di chuyển liên tục khiến cô gác lại dự định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam, đó là sự lựa chọn giữa ước mơ và cơ hội. Tuy nhiên, cô không tiếc nuối vì muốn có thêm nhiều trải nghiệm ở truyền hình thực tế, sau giải Á quân Asia's Next Top Model 2017, huấn luyện viên The Face và The Look 2017. "Quan trọng hơn, Asia's Next Top Model là nền tảng đưa tôi có được ngày hôm nay. Vì thế, tôi rất tự hào và hào hứng quay lại", chân dài nhấn mạnh.

Trong tập đầu tiên, Minh Tú thể hiện sự quyết liệt và tận tâm với thí sinh. Ở phần chụp ảnh với động vật hoang dã, Han - đại diện đến từ Singapore sợ sệt và bật khóc. Ngay lập tức Minh Tú trò chuyện xốc dậy tinh thần khiến Han vô cùng cảm kích. Cô nói: "Tôi ở đây giúp các cô gái thực hiện ước mơ của họ". Chân dài sẽ rèn luyện cho 4 thí sinh của mình tính kỷ luật tự giác, trở nên chuyên nghiệp bằng cách thúc đẩy họ đạt được kết quả tốt nhất. Theo Minh Tú, một siêu mẫu cần hội đủ nhiều yếu tố: biết yêu bản thân, đúng giờ, hiểu rõ điểm mạnh của mình...

Các huấn luyện viên Minh Tú - Shikin - Monica (từ trái qua). Ảnh: BTC.

Kết thúc tập đầu, thành viên Beauty của đội Minh Tú giành được bức ảnh đẹp nhất của tuần. Chương trình Asia's Next Top Model phát sóng tối thứ 4 hàng tuần. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi chương trình trên VTVCab.

Anh Tuấn