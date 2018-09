Lương Mạnh Hải dự khai trương cửa hàng New Era đầu tiên tại Việt Nam

Xuất hiện tại sự kiện khai trương cửa hàng New Era đầu tiên tại Việt Nam, diễn viên Lương Mạnh Hải chọn gout thời trang khỏe khoắn, cá tính.

Mới đây, nam ca sĩ Lương Mạnh Hải đã đến tham dự sự kiện khai trương cửa hàng New Era đầu tiên tại Việt Nam. New Era là nhà cung cấp phụ kiện chính thức phục vụ giải bóng chày Major League Baseball (MLB), National Football League (NFL) và Hiệp hội bóng rổ quốc gia (NBA).

Diễn viên Lương Mạnh Hải chọn gout thời trang khỏe khoắn, cá tính xuất hiện tại sự kiện.

Thương hiệu hiện sở hữu hơn 300 kiểu mũ được lấy cảm hứng từ các giải đấu thể thao và các nhân vật nổi tiếng, bao gồm dòng mũ 59FIFTY được đánh giá là dòng mũ cao cấp được ưa chuộng.

Bên cạnh sự hiện diện của đông đảo khách mời VIP, sự kiện khai trương New Era còn nhận được sự tham gia của nhiều sao Việt như ca sĩ Minh Xù, rapper Tiến Đạt, Hoàng Mèo, Tiko Tiến Công, Hải Đông...

Khung cảnh khánh thành cửa hàng New Era đầu tiên tại Việt Nam.

Cửa hàng New Era tọa tại tầng 3 trung tâm thương mại Saigon Centre. Với sự đa dạng về kiểu dáng cùng thương hiệu uy tín nổi tiếng toàn thế giới, New Era hứa hẹn là điểm đến ưa thích của giới trẻ mộ điệu thời trang và thích thể hiện cá tính.

Diễn viên Lương Mạnh Hải nổi bật tại sự kiện với combo áo thun và nón snapback của New Era.

Ông Melvin Lloyd Lim, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Philippines Authentic Caps Retail Inc., chia sẻ: "New Era được biết đến ở hơn 126 quốc gia với đa dạng các dòng mũ nón chất lượng cao. Tại Việt Nam, New Era cam kết sẽ cộng tác và đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn”.

(Nguồn: New Era)