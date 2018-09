Kim Dung đăng quang Vietnam's Next Top Model mùa All Stars

Chân dài vượt qua hai ứng viên Chà Mi và Thuỳ Dương để trở thành người chiến thắng.

Việc quy tụ dàn thí sinh đều là những gương mặt người mẫu đã có kinh nghiệm “càn quét” các sàn diễn Việt Nam đã mang tới sự hấp dẫn mới cho chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017. Ở mùa giải năm nay, những thử thách khó khăn và khốc liệt hơn gấp bội. Điều này được xây dựng nhằm tìm ra ngôi sao sáng nhất, xứng đáng với ngôi vị quán quân duy của cuộc thi. Trải qua 11 tập phát sóng, Chà Mi, Thùy Dương và Kim Dung là 3 gương mặt xuất sắc giành được quyền xuất hiện trong đêm chung kết. Các thử thách cuối cùng sẽ là cơ hội giúp họ thể hiện tài năng và bước lên bục chiến thắng.

Đêm chung kết Next Top Model 2017 vào tối 9/9 mở màn với phần trình diễn sôi động của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc All Stars. 'Gái một con' diện bộ cánh sexy, khoe đường cong cơ thể bên dàn vũ công. Tiếp đó, các Quán quân Next Top của năm 2012, 2014 2015, 2016 gồm Mai Giang, Nguyễn Oanh, Hương Ly, Ngọc Châu cùng dàn chân dài... đã trình diễn bộ sưu tập mới của NTK Nguyễn Tiến Truyển - Quán quân cuộc thi Project Runway mùa ba.

Hồ Ngọc Hà hát ca khúc 'All Star'

Bộ ba quyền lực của Next Top Model mùa All Star gồm host Trương Ngọc Ánh, siêu mẫu Hoàng Yến và chuyên gia trang điểm Nam Trung xuất hiện ấn tượng trên sân khấu. Hoàng Yến nổi bật trong bộ cánh màu đỏ rực rỡ, sải bước chuyên nghiệp trong tràng vỗ tay cổ vũ của đông đảo khán giả.

Bốn quán quân Next Top trình diễn thời trang

Trong phần thi catwalk đầu tiên, top 3 Thuỳ Dương, Chà Mi và Kim Dung cùng thể hiện những sải bước chuyên nghiệp trong trang phục của NTK Nguyễn Tiến Truyển. Host Trương Ngọc Ánh cho rằng, top 3 đã toả sáng như những ngôi sao thực thụ và mỗi người có một thần thái riêng. "Các bạn phải tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng để khán giả ghi nhớ mình. Tôi mừng vì các em đã làm được điều đó, Thuỳ Dương catwalk mềm mại, Kim Dung cá tính còn Chà Mi đầy bí ẩn", giám khảo Nam Trung nhận xét. Võ Hoàng Yến cũng khen ngợi các học trò đã biết dùng ánh mắt tự tin để che giấu đi sự hồi hộp và catwalk cuốn hút, chinh phục được người xem.

Top 3 thi catwalk

Ở phần thi photoshoot, top 3 đã thể hiện khả năng biểu diễn, tạo dáng ảnh cá nhân và tập thể trước ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hà. Trên nền nhạc sôi động cùng sự hỗ trợ của dàn vũ công, Thuỳ Dương, Chà Mi và Kim Dung đều có những biểu cảm phù hợp với âm nhạc khi chụp hình riêng lẻ. Đặc biệt, khi tạo dáng nhóm, 3 chân dài đã diễn lại cảnh giành giật, tát nhau.

Theo giám khảo Võ Hoàng Yến, top 3 thể hiện được cá tính riêng của mình và biết cách phối hợp với nhau trong thử thách tập thể. Tuy nhiên, điều khiến siêu mẫu không hài lòng là việc cảm nhịp của top 3 vẫn chưa thực sự tốt. "Sự cảm nhịp cần phải nhiều hơn nữa thì mới chinh phục được khán giả" Võ Hoàng Yến nói. Riêng chuyên gia trang điểm Nam Trung lại tỏ ra vui vẻ vì top 3 dễ dàng vượt qua nỗi sợ độ cao trên bậc thang để hoàn thành nhiệm vụ: "Không ai còn thất thần như trước cả. Qua phần thi này, các bạn đã kể lại toàn bộ quá trình ghi hình trong 3 tháng, có sự đấu tranh, nổi loạn". Với host Trương Ngọc Ánh, cá tính của top 3 tạo nên sự ấn tượng, nhưng để làm nên một ngôi sao thì phải có biểu hiện đa dạng.

Top 3 thử thách tạo dáng trước ống kính

Các chân dài Next Top trình diễn bộ sưu tập thời trang

Sau hai thử thách, host Trương Ngọc Ánh đã công bố danh tính của Quán quân Next Top mùa All Stars, đó là Kim Dung. Trong giây phút được xướng tên, Kim Dung đã vô cùng tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên, chiến thắng này của cô trước hai 'đối thủ' Chà Mi và Thuỳ Dương là hoàn toàn thuyết phục.

Kim Dung, Chà Mi và Thuỳ Dương hồi hộp trong giây phút công bố kết quả.

Kim Dung đăng quang Vietnam's Next Top Model 2017

Kim Dung từng được mọi người đánh giá là “viên ngọc thô” trong Vietnam's Next Top Model 2014. Tuy nhiên, cô kém may mắn khi sớm phải rời khỏi cuộc thi ở vị trí top 12. Sau chương trình, cô có cơ hội hoạt động trong lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp. Nhiều năm qua, Kim Dung là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng” khi chụp hình lookbook. Cô cũng thường xuyên sải bước trong các show thời trang lớn như Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week. Dẫu vậy, việc chỉ hoạt động tại thị trường Hà Nội đã khiến Kim Dung không thực sự nổi bật trong làng mẫu.

Kim Dung ngơ ngác khi được xướng tên ở danh hiệu Quán quân mùa All Stars.

Ở mùa giải All Stars lần này, Kim Dung là một thí sinh chiếm được tình cảm của nhiều khán giả bởi sự dung hòa, trung lập và không thị phi. Cô còn được đánh giá là thí sinh có “sức chiến” ổn định nhất khi hai lần được gọi tên là chủ nhân sở hữu tấm hình đẹp nhất, ba lần về đích với vị thứ 3, liên tục nằm trong nhóm an toàn và chỉ lọt top nguy hiểm 2 lần.