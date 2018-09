Jessica Minh Anh trở lại Pháp làm show trên tàu kính khổng lồ

Chân dài gốc Việt sẽ một lần nữa ghi dấu bằng chương trình thời trang Haute Couture độc đáo trên sông Seine vào 26/1.

Sau thành công của J Autumn Fashion Show 2016 tại New York tháng 10 vừa qua, Jessica Minh Anh sẽ trở lại kinh đô thời trang Paris với chương trình J Winter Fashion Show 2017, biến con tàu kính khổng lồ thành sàn diễn dài 100 mét trên sông Seine, diễn ra vào ngày 26/1 tới đây.

Để tạo ảo giác như đi trên mặt nước, Jessica Minh Anh xếp khách mời ngồi đối diện với cửa sổ kính đa góc và để người mẫu catwalk trước mặt họ trong khi tàu di chuyển. Các công trình kiến trúc như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre và 37 cây cầu bắc qua sông Seine sẽ làm phông nền cho màn trình diễn.

Jessica Minh Anh tạo dáng trên con tàu chạy dọc sông Seine.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế từ châu Âu, châu Á, Australia và Mỹ. Trong đó, Johanna DiNardo từ New York sẽ giới thiệu các tác phẩm hiện đại sử dụng phom dáng cổ điển và kỹ thuật may đo cao cấp. Maria Ruth Fernanda (Indonesia) ra mắt bộ sưu tập đính đá quý, thêu họa tiết cùng các đường cắt may đặc biệt. Fetty Rusli (Indonesia) trình làng các mẫu trang phục lấy cảm hứng từ thập niên 1980. Emmanuel Haute Couture (Malaysia) mang đến váy áo lụa và ren. Sari Lazaro (Philippines) giới thiệu các sản phẩm lấy cảm hứng từ thế giới hoàng gia bằng cách kết hợp những chất liệu đắt tiền, kỹ thuật cắt laser và phương pháp cắt cúp thủ công.

J Winter Fashion Show 2017 sẽ là cột mốc thứ 16 của Jessica Minh Anh từ khi cô sinh viên mới tốt nghiệp tạo nên sàn diễn đầu tiên trên cầu Tháp London năm 2011. Nhà sản xuất thời trang gốc Việt cho biết, cô muốn nâng số lượng chương trình mỗi năm từ ba lên bốn vào 2017.

Teaser show Haute Couture sắp tới của Jessica:

Jessica Minh Anh fashion show 2017 teaser