Gia đình Thúy Hạnh, Đăng Khôi trẻ trung dự khai trương GAP

GAP là thương hiệu thời trang hàng ngày nổi tiếng từ Mỹ. Với phong cách trẻ trung năng động, đơn giản cùng những chất liệu thoải mái, phù hợp khí hậu nhiệt đới, thương hiệu là sự lựa chọn ưu tiên của các gia đình hiện đại. Các thiết kế mới trong bộ sưu tập mùa Thu đã có mặt trên 8 cửa hàng của GAP tại Việt Nam. Từ 5/8 đến 14/8, khách hàng được ưu đãi 50% cho sản phẩm thứ 2 tại tất cả cửa hàng.

Địa chỉ |

- GAP Saigon Centre: tầng 3, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- GAP Vincom: tầng B1, Vincom B, 70-72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- GAP Diamond: tầng 4, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- GAP Crescent Mall: tầng G, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, quận 7, TP HCM.

- GAP Aeon Mall: tầng G, Aeon Mall, 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM.

- GAP Parkson Đà Nẵng: tầng 1, Vĩnh Trung Plaza B, 255-257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng .

- GAP The Garden: tầng 1, TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

- GAP Trang Tien Plaza: tầng 3, Tràng Tiền Plaza, số 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.