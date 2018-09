Fashionista 100 kg tự tin ăn diện sành điệu

Blogger người Pháp Audrey khéo léo chọn váy áo cho vóc dáng 'khổng lồ', tạo vẻ sinh động và ấn tượng.

Thành lập blog mang tên "Big or not to Big" năm 2009, cô gái người Pháp Audrey đã thu hút được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng yêu thời trang. Sở hữu thân hình đầy đặn với cân nặng có lúc lên tới hơn 100 kg, Audrey vẫn luôn tự tin về chính mình bởi cô biết cách lựa chọn và kết hợp trang phục một cách khéo léo, không chỉ phù hợp đặc điểm cơ thể mà còn tạo được dấu ấn riêng biệt về phong cách bản thân. Fashionista tóc đỏ yêu thích các mẫu váy xòe thắt eo cao và thường mix đồ theo style trẻ trung, sinh động.

Audrey thực sự thu hút khi kết hợp sơ mi trắng với chân váy xòe bay bổng mang họa tiết xinh xắn và nhấn nhá nét mạnh mẽ bằng áo khoác da dáng lửng.

Cô nàng khéo khoe vòng 1 đầy đặn qua chi tiết cut-out gợi cảm ở phần ngực. Thiết kế váy có tay, dáng chữ A, dài ngang gối là một gợi ý thông minh cho những bạn gái có vóc dáng tương tự Audrey.

Nàng fashionista tóc đỏ đầy duyên dáng trong bộ váy dài tha thướt với chất liệu bay bổng.

Áo khoác da là một kiểu trang phục ưa thích của Audrey, thường được khoác ngoài các kiểu váy liền để tạo thành tổng thể sinh động, hấp dẫn hơn.

Sành điệu cùng áo thun trắng in hình, blazer họa tiết da báo, quần đen xắn gấu và giày Oxford đen trắng.

Chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ phong cách quân đội trở thành điểm nhấn ấn tượng cho vẻ ngoài.

Audrey cũng cập nhật xu hướng quần yếm theo style trẻ trung, năng động.

Áo khoác denim luôn dễ dàng ăn ý với váy ngắn dáng xòe.

Audrey đã chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng các nàng tròn trịa cũng có thể diện áo măng-tô đầy lôi cuốn.

Chiếc crop-top (áo vạt ngắn) tua rua được sử dụng tinh tế, khiến mẫu váy đen hai dây đơn giản trở nên độc đáo hơn.

Phần vải xòe của váy peplum là "vũ khí" hiệu quả để che vòng bụng to, và tất nhiên Audrey biết rằng phần đùi của mình không phù hợp với dáng váy ôm sát.

Nếu biết cách chọn kiểu dáng cũng như chất liệu hợp lý, cách mix áo layer (nhiều lớp) sẽ đẹp với tất cả mọi thân hình.

>> Ngắm thêm một số cách mix đồ đẹp của Audrey

Mytty

Ảnh: BONTB