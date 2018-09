DOJI ra mắt BST trang sức 'Như đóa trà my' dịp 8/3

Không lộng lẫy như hoa hồng, trà my mang vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu sa với những cánh hoa xếp tầng lên nhau và bung nở một cách cân đối. Hoa trà my có nhiều màu sắc, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng, truyền tải những thông điệp ngọt ngào. Trà my trắng thể hiện vẻ đẹp trinh nguyên, trà my hồng bày tỏ lòng ngưỡng mộ, trà my đỏ thay lời yêu nồng nàn, trà my vàng thể hiện khát khao muốn được chinh phục.