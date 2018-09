Đàm Phương Linh mix đồ cá tính dự khai trương cửa hàng Old Navy

Old Navy là thương hiệu trang phục và phụ kiện toàn cầu với các thiết kế mang đậm phong cách Mỹ hiện đại. Thương hiệu này thuộc Tập đoàn Gap Inc (mã giao dịch chứng khoán NYSE: GPS), có trụ sở đặt tại San Francisco. Old Navy mang lại không gian mua sắm năng động thông qua hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Xem chi tiết tại đây.

ACFC & CMFC chuyên phân phối các thương hiệu cao cấp thế giới trong lĩnh vực thời trang, du lịch và thể thao vào thị trường Việt Nam như: Nike, Gap, Banana Republic, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Diesel và Mango. Đơn vị này là đối tác với hệ thống hơn 100 cửa hàng và danh sách 300.000 khách VIP toàn quốc. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: tầng trệt, ô 14, Vincom Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

TP HCM: ô 50-51, tầng B1, Vincom Center Đồng Khởi, quận 1

Fanpage: Oldnavyvn

Website: oldnavy.com.vn