Công Trí bật mí hậu trường thiết kế 'Cô gái của kẻ lạ và tôi'

Nhà thiết kế nổi tiếng cho biết trong quá trình sáng tạo bộ sưu tập, anh nhận ra, những gì phóng khoáng, mãnh liệt chính là nét đẹp tự nhiên nhất.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những người bạn nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. "Trong mắt họ, con người và cuộc sống không giống bất kỳ thứ gì ở đâu, từ nghệ thuật, kiến trúc đến thời trang, âm nhạc... thậm chí cả lối sống. Mọi thứ đều không theo một quy tắc hay chuẩn mực nào, không bị ràng buộc bởi điều gì cả”, nhà thiết kế nhấn mạnh. Điều đó khiến anh nhận ra, những gì phóng khoáng, khát khao tự do, mãnh liệt chính là nét đẹp chân thật và tự nhiên nhất. Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế muốn tái hiện cái nhìn của bạn bè thế giới về con người và văn hóa Việt Nam.

Công Trí là một trong những nhà thiết kế Việt đầu tiên trình làng “đứa con tinh thần” với 90% người mẫu ngoại quốc.

Dàn người mẫu

'Cô gái của kẻ lạ và tôi' còn thu hút bởi phần trình diễn của cô nàng ốc tiêu 1,54m Fung La với thiết kế in thông điệp “Break the Rules - phá bỏ mọi giới hạn”. Việc lựa chọn Fung La cho vị trí "first face" cũng cho thấy tinh thần mà Công Trí muốn chia sẻ "Thời trang không có giới hạn và mọi người đều có thể tỏa sáng với vẻ đẹp của mình".

Nhà thiết kế còn “đo ni đóng giày” bộ trang phục cho từng người mẫu. Mỗi người sở hữu một nét riêng, do vậy, Công Trí luôn quan sát kỹ để thiết kế phù hợp với mẫu và được tôn vinh.

Điểm chung của bộ sưu tập lần này là nhà thiết kế sử dụng gam màu hồng vàng thời thượng.

Bộ sưu tập mang tính bước ngoặt

"Cô gái của kẻ lạ và tôi" là bước chuyển mình ấn tượng, hướng đến dòng thời trang ứng dụng và gần gũi với công chúng. Hơn 40 mẫu thiết kế được đầu tư tỉ mỉ, không có sự trùng lặp về phom dáng hay kết cấu. Các thủ pháp xử lý bề mặt và lựa chọn chất liệu đa dạng cũng cho thấy sự chăm chút vốn có trong các sản phẩm của Công Trí. Anh đã biến hóa linh hoạt sắc hồng vàng trong từng bộ trang phục và truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Công Trí cũng bật mí, chiếc điện thoại Galaxy S7 edge với màu hồng vàng thời thượng cùng thiết kế cong tràn hai cạnh đã tạo thêm cảm hứng để anh sáng tạo nên bộ sưu tập này. Những "nàng thơ" sải bước chuyên nghiệp bên cạnh chiếc Galaxy S7 edge màu hồng vàng thời thượng đã gây ấn tượng lớn trong giới mộ điệu.

Công Trí tạo nên tính phóng khoáng, tự do trong trang phục, tôn vinh nét đẹp và cá tính riêng của từng người thông qua việc sử dụng những gam màu như hồng vàng, chất liệu ánh kim, thiết kế đường cong metallic…

Thông qua cách phá vỡ các chuẩn mực, “se duyên” cho thời trang và công nghệ, nhà thiết kế Công Trí đã góp phần làm mới, chinh phục bản thân nói riêng và thời trang nói chung.

Thu Ngân