Cơ hội mua hàng hiệu giá rẻ

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Lining, 361o, Lotto, Reebok, adidas đưa ra các chương trình khuyến mại lớn.

Cuối năm là thời điểm người tiêu dùng “mạnh tay nhất” cho việc mua sắm thời trang. Ai cũng muốn sở hữu cho mình những bộ trang phục đẹp, ấm áp diện trong ngày Tết. Đánh trúng tâm lý đó, hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp đã áp dụng mức ưu đãi mạnh, khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hãng thời trang thể thao danh tiếng Lining tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mại lớn. Theo đó, tất cả các sản phẩm quần áo, giày dép của hãng sẽ được giảm từ 20% đến 50%++ trên toàn hệ thống từ ngày 14/1 đến 1/2.

Thương hiệu thời trang Lining xả hàng lớn, đặc biệt là những mẫu thiết kế mới nhất của bộ sưu tập bông, lông vũ.

Thời trang 361o áp dụng mức ưu đãi 25 - 50%++ cho toàn bộ quần áo, phụ kiện trong chương trình “Crazy sale”. Bên cạnh đó, gian hàng MaxxSport BigC Thăng Long cũng triển khai chương trình Sale 50%++ cho các sản phẩm của thương hiệu adidas, Reebok…

Thời trang thể thao 361o áp dụng mức ưu đãi từ 25 đến 50%++ cho toàn bộ quần áo và phụ kiện từ ngày 14/1.

Bên cạnh đó, poster quảng cáo “Sale 30%" của thương hiệu đến từ Italy - Lotto cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều tín đồ thời trang.

Thời trang Lotto giảm giá 30% cho các sản phẩm quần áo.

Thông tin chi tiết, xem tại: website: http://www.lining.com.vn/; http://www.361-sport.com.vn/; http://maxxsport.com.vn/

Hệ thống cửa hàng MaxxSport :

Tầng 2, Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TĐ-15, Trung tâm thương mại Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tầng 1, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số 16 + 17 - Trung tâm thương mại AEON Tân Phú, Số 30 - Đ.Bờ Bao Tân Thắng, phường Kỳ Sơn, quận Tân Phú, TP HCM.

Gian hàng 176B tầng 1,Trung tâm thương mại Savico Mega Mall, Long Biên, Hà Nội.

Gian hàng L1-01, Trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long, Khu cột Đồng Hồ, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Số 46,Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

F30-31 Tầng 1, Trung tâm mau sắm AEON - Bình Dương Canary, Khu phức hợp Canary, Đại Lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Gian hàng 156 + 17, Lô 4, Trung tâm thương mại Big C Nha Trang, đường 19/5, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang.

(Nguồn: Công ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng)