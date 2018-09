Chọn sandal năng động đón hè

Dù thấp hay cao, dù sở hữu đôi bàn chân to hay gầy, phái đẹp đều có thể chọn cho mình một mẫu sandal ưng ý, hợp thời trang để thỏa sức mix match trang phục đón hè.

Mùa hè nắng nóng là thời điểm các cô nàng yêu chiều bản thân với những mẫu sandal mát mẻ, đầy cá tính. Sandal nữ khá đa dạng trong thiết kế và màu sắc nhưng nếu không biết cách lựa chọn, phụ kiện này dễ làm lộ những khuyết điểm của bạn gái. Dưới đây là một số gợi ý khi chọn sandal cho các cô nàng.

Các thiết kế sandal mang lại vẻ trẻ trung, linh hoạt cho bạn gái.

Sandal cho nàng "nấm lùn"

Sandal nữ đế cao sẽ giúp cô nàng "nấm lùn" trông cao hơn. Tuy nhiên, không phải mẫu sandal cao gót nào cũng phù hợp. Khi chọn sandal đế cao, phái đẹp cần lưu ý về quai giày như ưu tiên quai chữ T chạy dọc mu bàn chân hoặc quai hậu vắt sau. Cả hai kiểu dây quai này đều giúp các nàng "nấm lùn" tạo cảm giác chân dài hơn.

Về gam màu, phái đẹp nên ưu tiên sắc đen, nâu, nude, kem. Để an toàn hơn, chị em nên phối sandal với trang phục cùng tông màu.

Tự tin hơn với sandal nữ đế cao.

Sandal cho chân vòng kiềng

Những cô nàng không sở hữu đôi chân thẳng nuột nà cần tránh những kiểu giày sandal gót nhọn thanh mảnh. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên thiết kế đế xuồng, đế thô để giúp đôi chân giữ thăng bằng tốt hơn. Kiểu dây đeo chéo chữ X hoặc chữ V cũng sẽ cải thiện hình ảnh đôi chân vòng kiềng hơn dây ngang.

Giấu khuyết điểm chân vòng kiềng với sandal quai chữ X.

Sandal "hợp cạ" với bàn chân to và thô

Những cô nàng không may mắn sở hữu bàn chân to và thô thường gặp nhiều khó khăn khi chọn mua giày dép, nhất là cao gót hoặc sandal. Thông thường, họ có xu hướng mang giày thể thao hoặc búp bê để che khuyết điểm. Tuy nhiên, với thiết kế ngày càng linh hoạt, những kiểu sandal quai dây to bản, sandal đan dây hay đế xuồng sẽ giúp bạn gái che bớt đôi bàn chân thô, to.

Các nàng có thể tự tin thoải mái thay những đôi giày thể thao kín bưng bằng sandal thoáng mát.

Sandal phù hợp với bàn chân gầy

Những mẫu sandal dây bản to hoặc họa tiết lớn hoàn toàn tương thích với các cô nàng có đôi bàn chân nhỏ, gầy. Bạn nên tránh những đôi sandal cao gót bởi nó sẽ tạo áp lực lên bàn chân khiến chúng nổi gân, mất thẩm mỹ. Ngoài ra, các thiết kế với gam màu tối cũng giúp bạn cải thiện hình ảnh của bàn chân.

