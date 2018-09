Chọn quà tặng 14/2 theo cá tính của nàng

Nếu điều lãng mạn dễ khiến nàng xiêu lòng, ngoài những hành động chuẩn soái ca, bạn nên chọn món quà như nhẫn, dây chuyền… có gắn hình trái tim xinh xắn hay cánh hoa mềm mại để khẳng định tình yêu ngọt ngào của cả hai. Bạn có thể tìm kiếm những thiết kế mang biểu tượng hình trái tim nhỏ xinh trong bộ sưu tập gắn đá Swarovski "Me Beside You" được DOJI ra mắt dịp Valentine.