Chọn, phối trang sức sáng tạo cho nàng cá tính

Mix & match linh hoạt nhẫn, lắc tay, mặt dây hay hoa tai trong BST 'Girl of Liberty' của DOJI giúp bạn gái thay đổi vẻ ngoài mỗi ngày.

Bộ sưu tập trang sức mùa thu dành riêng cho giới trẻ của DOJI vừa ra mắt với tên gọi "Girl of Liberty", lấy cảm hứng từ những cô gái yêu tự do, thích khám phá bản thân và cuộc sống. Với cách thiết kế ngẫu hứng và sáng tạo, mỗi món trang sức đều tỏa sáng khi để riêng và trở nên phá cách khi phối cùng nhau. Nổi bật và cá tính chính là tinh thần mà "Girl of Liberty" hướng đến.

Đeo nhẫn với phong cách midiring (đeo ở giữa ngón tay) và layering (đeo kết hợp nhiều nhẫn) mang đến điểm nhấn mới lạ cho đôi bàn tay, tạo hiệu ứng bắt mắt hơn.

Mỗi món đồ trang sức đều có thể trở thành một chi tiết đắt giá nếu bạn biết kết hợp để tạo sự cá tính cho tổng thế trang phục.

Không ngại sáng tạo và thử nghiệm, không ép mình phải tuân theo một quy tắc nào khiến bạn luôn mới mẻ trong phong cách thời trang của chính mình.

Bạn có thể tạo điểm nhấn cho bản thân với chiếc vòng cổ hai mặt liền dây thời trang thuộc bộ sưu tập mới của DOJI.

Bên cạnh vàng vàng và vàng trắng, vàng hồng cũng là chất liệu phù hợp để mix các món trang sức.

Dù diện trang phục đơn giản, bạn cũng có thể trở nên nổi bật với phụ kiện này.

Cùng với nhẫn, mặt dây và lắc tay, đôi hoa tai nhỏ cũng góp phần thể hiện cá tính riêng biệt của chủ nhân, là món trang sức không thể thiếu cho các cô nàng trẻ trung.

Nhanh tay sở hữu ngay những thiết kế trang sức thời thượng của BST "Girl of Liberty" và nhận quà tặng thời trang là một chiếc túi phong cách tại Hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc từ 1/10 đến 21/10.

(Nguồn: DOJI)