Chiếc áo khoác trứ danh của Burberry

Những mẫu áo khoác trench là linh hồn gắn liền với lịch sử phát triển của nhà mốt Burberry.

Vương quốc Anh luôn khiến người ta ngưỡng mộ bởi bề dày văn hóa lâu đời. Bên cạnh lối kiến trúc tinh tế, ẩm thực trà chiều thanh tao và phong cách thời trang "phớt Ăng lê", những mẫu áo trench trứ danh cũng góp phần tô điểm thêm cho bức tranh văn hóa đầy màu sắc này.

Cũng giống như những chiếc áo khoác đen bằng chất liệu vải tweed của Chanel, thiết kế váy "new look" của Christian Dior hay kiểu áo khoác may vai bồng tổ kén (Cocoon Shape) của Balenciaga, những mẫu áo khoác trench là linh hồn gắn liền với lịch sử phát triển của nhà mốt Burberry. Thiết kế áo khoác trench ra đời cách đây hơn một thế kỷ với mục đích ban đầu giúp bảo vệ binh sĩ tham gia chiến tranh khỏi gió bấc và mưa. Trải qua hơn 100 năm phát triển, những chiếc áo khoác trench đã chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và được ít nhiều cải biên cho phù hợp với thời đại.

Những mẫu áo khoác trench đầu tiên ra đời vào năm 1912 và được thực hiện bởi Thomas Burberry - cha đẻ của thương hiệu Burberry. Thiết kế ban đầu của những mẫu áo trench cổ điển là dây đai lưng buộc, không có khuy cài và được làm hoàn toàn từ chất liệu vải Gabardine.

Chất liệu vải Gabardine được sản xuất độc quyền bởi nhà mốt Burberry từ năm 1879 cho đến tận ngày nay. Trước khi loại vải này được ra đời, chất vải truyền thống được đánh sáp hoặc cao su để chống thấm nước. Điều này khiến cho trọng lượng áo tăng lên và vì thế gây ra cảm giác khó chịu khi mặc.

Tuy nhiên, với Gabardine, mật độ sợi dệt vải được đẩy lên 100 trên mỗi cm khiến cho chúng có sức bền hơn, vừa có thể giúp cho khí lưu thông nhưng đồng thời ngăn nước mưa thấm ngược trở vào bên trong và cản gió bấc hiệu quả. Ngày nay, chất liệu vải Gabardine được dệt tại một phân xưởng phía bắc Anh Quốc. Quy trình dệt vải Gabardine được giữ kín và kiểm tra gắt gao nhằm mang đến chất lượng thượng hạng nhất. Để tăng độ mịn màng và sức bền bỉ, chất liệu cotton được xoắn vào với sợi chỉ - quy trình này còn được biết đến với tên gọi “Doubling”.

Thừa hưởng từ thiết kế áo khác trench nguyên bản, mỗi một chi tiết trên áo đều mang một công dụng riêng biệt. Chi tiết cầu vai (Epaulettes) thể hiện cấp bậc của sĩ quan trong khi vạt áo (Gun Flap) giúp bảo vệ ngực khi chiến đấu. Tấm che gió (Storm Shield) có tác dụng giúp trôi nước mưa và giữ cho người mặc khô ráo.

Trong khi đó, dây đai buộc ở phần sau lưng giúp tăng sức bảo vệ trong khi móc chữ D (D-rings) bằng kim loại giúp giữ vũ khí khi chiến đấu. Phần tấm che phủ phía sau lưng áo giúp tạo sự dễ dàng khi di chuyển. Ngày nay, những chiếc áo khoác trench được may tại Castleford phía Bắc Anh quốc bởi những người thợ lành nghề sử dụng các công nghệ truyền thống và hiện đại. Mỗi chiếc áo khoác trench cần ít nhất 100 bước căn bản để hoàn thành và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nhằm đảm bảo chất lượng.

Điểm khác biệt giữa những mẫu áo khoác trench của Burberry là quy trình khâu cổ áo. Thông thường, phải mất ít nhất một năm để người thợ học nghề trở nên thuần thục ở khâu này. Người thợ khâu thủ công 11,5 mũi kim trên mỗi inch dọc theo chiều dài của cổ áo nhằm giúp đứng phom.

Những mẫu áo khoác trench được may lót bằng bằng lớp vải in họa tiết kẻ sọc đặc trưng của nhà mốt Burberry với bốn màu lạc đà, ngà voi, đỏ và đen. Phần vải lót áo được cắt cẩn thận nhằm đảm bảo độ tương xứng. Trong khi đó, phần vải lót cổ áo được xoay nghiêng theo góc 45 độ.

Ngày nay, những chiếc áo trench vẫn là một điểm nhấn không thể thiếu trong những bộ sưu tập mới của Burberry. Khác với những mẫu áo khoác trench nguyên bản, kiểu dáng áo trench mới được biến tấu với nhiều kiểu dáng và chất liệu lạ mắt.

Kiểu áo khoác trench được nhiều ngôi sao Âu, Á lựa chọn trong các sự kiện.

