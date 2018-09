BTV Quỳnh Chi đầu tư tiền tiết kiệm để sắm hàng hiệu

Người đẹp 8X 'vét' sạch cát-xê dẫn The Remix New Generation và cả tiền tiết kiệm trong nhiều năm để đầu tư cho ngoại hình mỗi lần lên sóng.

Sau 10 năm gắn bó với công việc biên tập viên và MC cho các kênh thể thao của VTV, Quỳnh Chi đã bất ngờ rẽ hướng sang dẫn dắt show giải trí từ đầu năm nay. Từ The Remix New Generation đến The Voice, nàng MC sinh năm 1986 ngày càng bắt nhịp nhanh và làm chủ sân khấu. Đặc biệt, phong cách thời trang của Quỳnh Chi cũng được đánh giá tích cực về sự linh hoạt, thời thượng, khác xa style ăn mặc nghiêm túc khi dẫn chương trình thể thao.

Người đẹp cho biết, để xây dựng hình ảnh cá tính, đón đầu xu hướng, cô sẵn sàng chi số tiền lớn cho những món hàng hiệu xa xỉ. Cô thậm chí còn "vét" sạch cát-xê dẫn The Remix New Generation và cả tiền tiết kiệm trong nhiều năm để đầu tư cho ngoại hình mỗi lần lên sóng. "Tôi không thể giữ mãi phong cách quen thuộc nên khi cơ hội đến, tôi quyết định phải thay đổi và lột xác. Tôi chấp nhận chơi lớn, kể cả lỗ vốn".

Các sản phẩm Quỳnh Chi yêu thích và lựa chọn đều là những mẫu mới nhất từ thương hiệu nổi tiếng như Valentino, Moschino, Giamba, Cavalli Class, giày Christian Louboutin... Món đồ rẻ nhất là 10 triệu và món đắt nhất lên tới 350 triệu đồng.

Khi được hỏi về việc mặc hàng hiệu để chứng tỏ bản thân, Quỳnh Chi cho biết, đồ hiệu cũng chỉ là trang sức giúp cô đẹp và tự tin hơn, chứ nó không có ý nghĩa giúp cô nâng tầm đẳng cấp. "Không phải cứ khoác đồ càng đắt tiền thì mình càng đẹp, quan trọng là món đồ ấy có phù hợp với vóc dáng, phong cách và cá tính của mình hay không", cô nói.

Áo sơ mi Cavalli Class giá 11 triệu đồng được Quỳnh Chi kết hợp cùng chân váy Ermanno Scervino gần 9 triệu đồng, tạo nên tổng thể sành điệu.

Áo khoác Moschino tiêu tốn của nàng MC hơn 60 triệu đồng.

26 triệu đồng là giá của mẫu đầm liền Cavalli Class bay bổng.

Thiết kế Valentino được bán ở mức 350 triệu đồng, là phiên bản giới hạn.

Một sản phẩm Valentino khác khiến Quỳnh Chi phải "móc hầu bao" 94,5 triệu đồng.

Cả "cây" Valentino gồm áo họa tiết 33 triệu, quần suông 31 triệu và túi xách ton-sur-ton có giá 60 triệu đồng.

Trang phục Moschino được mix cùng giày Louboutin 29 triệu đồng.

Áo Moschino 15 triệu và quần RED Valentino hơn 12 triệu đồng.

Chiếc áo sơ mi Cavalli Class mềm mại tiêu tốn của người đẹp 13 triệu đồng.

21 triệu đồng là giá của đôi sandal Louboutin xinh xắn này.

Quỳnh Chi "đụng hàng" với Lady Gaga một thiết kế của Giamba giá 47 triệu đồng.