Bóng hồng làng đua xe F1 làm đại sứ thương hiệu Bell & Ross

“Too fast, too furious and too beautiful” (quá nhanh, quá nguy hiểm và quá đẹp) là những từ mà giới đua xe Công thức (F1) dành cho cô nàng Carmen Jorda. Bên cạnh nghiệp đua xe, Jorda còn thường xuyên làm người mẫu ảnh. Cô là gương mặt quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như GQ, Mujer Hoy hay Fuera De Serie.