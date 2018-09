Blake Lively thay 10 bộ váy hàng hiệu một ngày

Sau 3 tháng sinh con, mỹ nhân Blake Lively trở lại ấn tượng trên thảm đỏ tại buổi ra mắt phim The Age of Adaline tại New York hôm 19/4. Nữ diễn viên lộng lẫy trong bộ váy kiều diễm Monique Lhuillie chất liệu ren đỏ, phần đuôi xếp nếp bồng bềnh. Người đẹp thêm phần quyến rũ khi dùng trang sức Lorraine Schwartz và clutch pha lê hình con cá hiệu Judith Leiber.