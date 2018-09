Alicia Keys đặt thêm áo của hai nhà thiết kế Việt

Trong đêm nhạc 'Shining a Light' tổ chức tại California, Mỹ hôm 20/11, khi biểu diễn ca khúc 'Someday we'll all be free', ca sĩ Alicia Keys đã xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo khoác phá cách. Đây là mẫu thiết kế của Võ Công Khanh và Trương Thanh Long.