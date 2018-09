8 fashionista tròn trịa tự tin diện đồ ấn tượng

Blog thời trang của Audrey, Tanesha Awasthi, Nadia Aboulhosn... truyền cảm hứng cho hàng nghìn cô gái có thân hình 'quá khổ'.

Không sở hữu thân hình thanh mảnh mà phái đẹp mơ ước, thay vào đó là vóc dáng đẫy đà với cân nặng lên tới cả trăm kg, những cô gái như Audrey, Nadia Aboulhosn... vẫn được nhiều người ngưỡng mộ bởi gu mặc sành điệu, luôn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Mỗi người trong số họ đều lập ra blog thời trang của riêng mình, thường xuyên cập nhập những cách mix đồ mới, truyền cảm hứng cho hàng nghìn chị em với thân hình tương tự trên khắp thế giới.

1. Big or not to Big

Nhắc đến cụm từ "fashionista béo", các fan thời trang hẳn sẽ nghĩ ngay đến cô nàng tóc đỏ đáng yêu Audrey. Sở hữu thân hình đầy đặn với cân nặng có lúc lên tới hơn 100 kg, cô gái người Pháp sở hữu blog mang tên "Big or not to Big" vẫn luôn tỏa sáng nhờ biết cách lựa chọn và kết hợp trang phục khéo léo, không chỉ phù hợp đặc điểm cơ thể mà còn tạo được dấu ấn riêng biệt về phong cách bản thân. Audrey yêu thích các mẫu váy xòe cạp cao và thường mix đồ theo style trẻ trung, sinh động.

2. Girl with Curves

Nhiều người cho rằng những cô gái sở hữu thân hình quá khổ khi diện đồ sẽ không thể toát lên thần thái kiêu sa, quý phái. Tuy nhiên, họ sẽ phải nghĩ lại khi ghé qua blog "Girl With Curves" của Tanesha Awasthi. Với gu thẩm mỹ tinh tế, cô luôn chọn váy áo phù hợp vóc dáng và nhấn nhá phụ kiện ấn tượng, làm toát lên vẻ quyến rũ đầy sức sống.

3. Gabifresh

Vẻ rạng rỡ tự tin của chủ nhân blog thời trang "Gabifresh" luôn trở thành thỏi nam châm thu hút chú ý và khiến phong cách của cô thêm lôi cuốn. Nàng fashionista tròn trịa này không bao giờ ngại mặc crop-top (áo vạt ngắn) - loại trang phục vốn dành cho những bạn gái sở hữu vòng 2 nhỏ nhắn. Thậm chí, crop-top còn là kiểu đồ ưa thích của cô, thường được kết hợp cùng chân váy xòe cạp cao và blazer, áo khoác ăn ý.

4. Nadia Aboulhosn

Là một "ngôi sao" trong giới fashionista béo, Nadia Aboulhosn truyền cảm hứng cho nhiều cô gái mũm mĩm trên khắp thế giới và được ngưỡng mộ bởi phong thái kiêu kỳ, gợi cảm, sẵn sàng diện các thiết kế sexy hút mắt. Cân nặng không bao giờ là vấn đề ngăn cản Nadia khoác lên mình bất cứ mẫu trang phục nào cô yêu thích. Cô còn được mời xuất hiện trên một số tạp chí thời trang nổi tiếng, bao gồm Vogue Italy.

5. Cupcake's Clothes

Thuộc top những tín đồ thời trang mập mạp nhất nhưng Georgina, người lập ra blog "Cupcake's Clothes", đặc biệt yêu chiều màu sắc tươi sáng và các kiểu họa tiết vui mắt. Cô luôn nhanh chóng cập nhật xu hướng mới và áp dụng theo cách riêng. Hàng loạt phụ kiện tóc độc đáo cũng là "kho báu" trong tủ đồ Georgina.

6. Nicolette Mason

Nicolette Mason sở hữu phong cách thời trang nữ tính, đáng yêu pha lẫn mạnh mẽ. Khả năng phối đồ của cô cũng được đánh giá cao bởi sự thông minh, sáng tạo, biến hóa linh hoạt. Blog mang tên "Nicolette Mason" được hàng nghìn bạn gái theo dõi nhờ những bí quyết kết hợp váy áo thường xuyên được cập nhật và nhiều lời khuyên thời trang hữu ích như cách chọn nội y hoàn hảo, cách bảo quản đồ hiệu quả...

7. The Stiletto Siren

Với nàng fashionista tóc ngắn cá tính này, cuộc sống thực sự là một bữa tiệc sôi động. Khi chụp lại những bộ đồ ấn tượng, cô chẳng bao giờ quên nở nụ cười tươi tắn. Cách kết hợp trang phục của cô mang tính ứng dụng cao, gần gũi với cuộc sống thường ngày mà bất cứ bạn gái nào cũng có thể học tập, kể cả thân hình mi nhon hay mũm mĩm.

8. A Curious Fancy

Cách lựa chọn trang phục của chủ nhân blog "A Curious Fancy" được nhận xét là khá "quái". Cô khoác lên mình từng món đồ đơn giản với gam màu đa dạng và biến chúng thành tổng thể độc đáo. Những bức ảnh thời trang đăng trên blog này thường mang hơi thở kỳ bí, khiến nhiều người liên tưởng tới phiên bản hiện đại của Alice in Wonderland.

Mytty