6 cách phối đồ da báo khác lạ

Váy voan trắng, đồ nam tính hay trang phục màu hồng đều tôn lên vẻ sang trọng của đồ in họa tiết da báo.

Quần áo da báo vẫn là loai trang phục khó mix. Nhiều người không cẩn thận thường bị mắc lỗi phối đồ rối mắt khi kết hợp đồ da báo với các loại váy áo họa tiết khác. Bên cạnh đó, cách mặc đồ da báo với màu đen đã bị cho là "lỗi thời" và thiếu sáng tạo. Tại London Fashion Week diễn ra từ 13 đến 17/9 năm nay, giới mộ điệu thời trang đã phát hiện ra một số cách phối quần áo da báo độc đáo, "học lỏm" từ các sao và fashionista.

Váy voan hoa trắng

Nữ diễn viên Sienna Miller cá tính với váy trắng cùng áo khoác da báo tại London Fashion Week xuân 2014.

Những chiếc áo măng tô in họa tiết da báo sang trọng có thể mix đồng điệu với các bộ váy voan trắng điệu đà. Do vải voan mỏng nên các họa tiết in trên váy sẽ không làm rối mắt khi phối cùng đồ da báo. Phụ kiện thích hợp nhất cho "cặp đôi hoàn hảo" này là bốt cổ ngắn cùng xắc tay màu bạc nhỏ.

Jumpsuit denim xắn gấu

Người mẫu Pixie Geldof được cô bạn thân Alexa Chung gợi ý cho cách mix đồ da báo cá tính.

Stylist Alexa Chung gợi ý nên thử các mẫu măng tô da báo với jumpsuit quây xắn ống. Màu xanh của vải denim giúp cho da của bạn sáng hơn đồng thời kiểu dáng của quần áo bên trong cũng khiến cho vẻ tươi trẻ của người mặc không bị "dìm hàng". Để trang phục thêm bắt mắt, bạn có thể phối đồ với giày cao gót hồng-đen.

Váy áo màu hồng

Các trang phục màu hồng

Là xu hướng "hot" của mùa xuân sắp tới đồng thời lại có tác dụng tôn da người mặc nên bạn cũng có thể để mắt tới một vài mẫu váy áo màu hồng với độ đậm nhạt khác nhau. Tuy vậy, cần chú ý màu nền của áo quần da báo phải tương đồng với gam nào đó trên bộ trang phục màu hồng, ví dụ trong ảnh là màu trắng.

Quần áo phong cách menswear

Đôi giày nâu giúp cho áo và váy trở thành một bộ đồ thống nhất.

Nhiều người cho rằng đồ da báo chỉ nên may theo kiểu ôm sát để tao vẻ gợi cảm. Tuy vậy, một số mẫu váy juyp điệu đà khi phối cùng đồ menswear lại tạo ra sự ấn tượng cho chủ nhân của trang phục. Bạn có thể diện juyp da báo vàng nâu cổ điển với áo cổ chữ V và blazer tối màu. Phụ kiện bạn nên có là một đôi giày da nâu tối có đinh tán để gắn kết hai loại trang phục "không liên quan" này.

Váy áo màu trung tính

Các màu trung tính giúp cho đôi bốt trở nên nổi bật hơn.

Những nàng "phát cuồng" với các đôi bốt da báo sexy nên tìm những bộ trang phục trơn màu có gam trung tính như nude và trắng. Các phối này giúp bạn có được vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn tạo ra được điểm nhấn ở đôi chân.

Thành Trương

Ảnh: Glamour