5 nét độc đáo của show 'Mùa ấm 2'

Canifa Winter Fashion Show 2015 ghi dấu ấn khi dựng con phố thời trang đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ gần 100 người mẫu trên sân khấu mở hơn 500m2...

Tiếp nối thành công của show "Mùa ấm" lần đầu được tổ chức vào cuối năm 2014, Canifa Winter Fashion Show 2015 với tên gọi " Mùa ấm 2 " đã diễn ra tại quảng trường Royal City, Hà Nội vào tối 19/12, đem tới trải nghiệm mới lạ và để lại nhiều khoảnh khắc ấm áp trong lòng khán giả nhờ những điểm khác biệt so với các show thời trang khác trong nước.

1. Con phố thời trang "có một không hai"

Một trong những nét độc đáo nhất của "Mùa ấm 2" là con phố thời trang, được dựng lên sống động ngay trong quảng trường Royal City. Ban tổ chức đã tái hiện một con phố mùa lễ hội kích thích mọi giác quan, giúp khán giả thủ đô có dịp chiêm ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm. Khu vực này quy tụ từ các cửa hàng đa dạng của thương hiệu đến những tiệm cafe, trang điểm, làm tóc, âm nhạc đường phố... Đây là lần đầu tiên một không gian như vậy xuất hiện trong show thời trang tại Việt Nam.

Từ chiều 19/12, rất đông khán giả, khách hàng đã tới tham quan con phố và thưởng thức cafe, nghe nhạc, tản bộ, mua sắm... Ý tưởng mới lạ này nhằm thể hiện một cuộc sống tươi đẹp, có thể khiến mọi người đều bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó trong các góc khác nhau của phố thời trang.

Đông đảo khán giả tập trung thưởng thức các loại hình nghệ thuật trên phố thời trang hôm 19/12.

2. Sân khấu mở "khổng lồ"

Đây cũng là lần đầu tiên tại Royal City có một sân khấu mở nằm ngay giữa trung tâm quảng trường, với diện tích hơn 500 mét vuông và sàn catwalk dài hơn 100 mét, được kết nối liền mạch với con phố thời trang, tạo nên một không gian lễ hội hoành tráng, thân thiện, giúp các khách mời cũng như khán giả xung quanh trải nghiệm show diễn một cách trọn vẹn nhất.

Sân khấu rộng hơn 500 mét vuông lung linh ánh đèn, khiến ai chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ.

3. Dàn mẫu gần 100 người, bao gồm 5 quán quân Next Top

Với tiêu chí của nhãn hàng, "Fashion for All - Thời trang cho tất cả", gần 100 người mẫu ở các độ tuổi đa dạng, từ mẫu nhí, mẫu teen đến các chân dài chuyên nghiệp đã hội tụ trên sàn diễn, cùng nhau cống hiến cho khán giả một chương trình thời trang mãn nhãn sau quá trình tập luyện dưới sự hướng dẫn của đạo diễn catwalk Xuân Lan. Không ít tên tuổi trưởng thành từ Vietnam's Next Top Model cũng góp mặt, trong đó có 5 quán quân: Hương Ly (mùa giải 2015), Nguyễn Oanh - Quang Hùng (đồng quán quân 2014), Mâu Thuỷ (2013) và Mai Giang (2012).

5 quán quân Next Top cùng góp mặt trên sàn diễn "Mùa ấm 2".

4. Các bộ sưu tập thời thượng, mang tính ứng dụng cao

Trong "Mùa ấm 2", bộ sưu tập len lông cừu Úc Merino - dưới bàn tay sáng tạo tài hoa của các nhà thiết kế từ Canifa - được trình diễn bên cạnh bộ sưu tập Cashmere của nhà thiết kế người Italy Luigi Ciocca, kèm theo bộ sưu tập "Hành trình đoá hồng" của á quân Project Runway 2013 Châu Chấn Hưng, từng gây ấn tượng mạnh tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2015. Đặc biệt, sau khi thưởng thức show, khách hàng có thể ngay lập tức tìm thấy những thiết kế mình yêu thích tại các cửa hàng của thương hiệu.

Hàng trăm mẫu trang phục thuộc nhiều phong cách đa dạng, từ thanh lịch tới năng động, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

5. Một sự kiện của những trải nghiệm mới mẻ

"Mùa ấm 2" được xây dựng như một lễ hội thời trang với nhiều hoạt động kết nối, dựa trên một câu chuyện gắn với đời sống hàng ngày của mỗi người và được thực hiện công phu, tỉ mỉ với những màn biểu diễn liên hoàn kết hợp giữa thời trang và các loại hình nghệ thuật trình diễn khác, biến khán giả thành trung tâm của cả chương trình và khiến họ luôn cảm thấy mãn nhãn, thú vị từ đầu đến cuối. Đây cũng chính là xu hướng của các fashion show trên thế giới, khi thời trang vượt ra khỏi khuôn khổ "thời trang trình diễn đơn thuần" mà hướng nhiều hơn đến yếu tố tương tác, mang lại nhiều trải nghiệm đặc sắc cho người xem.

Winter Fashion Show là chương trình mà thương hiệu luôn dành nhiều tâm huyết nhất, không chỉ là cơ hội để giới thiệu các dòng sản phẩm, các bộ sưu tập, mà còn là lời tri ân gửi gắm tới khách hàng. Với cách làm thời trang riêng và mục tiêu đưa trải nghiệm của khán giả lên mức tối đa, chương trình này hứa hẹn là một trong những sự kiện được chờ đợi của cả người yêu thời trang lẫn đông đảo khách hàng.

Zimi