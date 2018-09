4 chân dài châu Á đình đám

Liu Wen, Fei Fei Sun, Kang So Young cùng Tao Okamoto là những vẻ đẹp 'da vàng mắt xếch' đắt giá trên sàn catwalk thế giới.

Liu Wen

Liu Wen Chiều cao: 1m79 Số đo: 80 - 59,5 - 87,5 Màu mắt: Đen

Sinh ngày 27/1/1988, người mẫu Trung Quốc Liu Wen được đánh giá là chân dài hàng đầu châu Á hiện nay, đồng thời là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Cô trở thành gương mặt Á đông đầu tiên sải bước trên sàn diễn đáng mơ ước của Victoria's Secret (năm 2009) cũng như đảm nhận vai trò đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm Estée Lauder (năm 2010). Từ đó đến nay, cô liên tục ghi dấu ấn đặc biệt trên nhiều sàn diễn của các tuần lễ thời trang thế giới.

Vào 2012, tạp chí New York Times vinh danh Liu Wen là chân dài Trung Quốc đầu tiên chạm đến tiêu chuẩn của một "siêu mẫu" thực thụ. Năm nay, cô trở thành cái tên châu Á đầu tiên lọt vào danh sách Những người mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới, do tạp chí Forbes thống kê, với vị trí thứ 5 cùng thu nhập 4,3 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng). Cũng trong năm nay, Liu Wen được trang web models.com đánh giá ở vị trí số 3 trong danh sách 50 người mẫu hàng đầu thế giới.

Fei Fei Sun

Fei Fei Sun Chiều cao: 1m79 Số đo: 81 - 62 - 90 Màu mắt: Nâu

Một cái tên Trung Quốc khác cũng góp phần khiến những vẻ đẹp "da vàng" vươn tới tầm cao hơn trên sàn diễn quốc tế là Fei Fei Sun. Hàng lông mày thẳng, đôi mắt một mí hút hồn đã giúp chân dài sinh năm 1989 lọt vào mắt xanh của thiên tài thiết kế Karl Lagerfeld .

Fei Fei Sun ra mắt làng thời trang quốc tế trên sàn catwalk của Mulberry và Nathan Jenden trong London Fashion Week hồi tháng 9/2009. Sau show diễn đầu tiên với Chanel cùng năm đó, cô trở nên nổi tiếng, "phủ sóng" nhiều hơn trong các tuần thời trang và dần khẳng định được phong cách riêng. Tháng 1/2011, Fei Fei xuất hiện trên Vogue Italy, và đúng hai năm sau, cô trở thành người mẫu châu Á đầu tiên được tỏa sáng một mình trên bìa của tạp chí này, số tháng 1 năm nay. Cô cũng từng là gương mặt trang bìa của Vogue Trung Quốc, Nhật Bản và xuất hiện trên Vogue Mỹ, Paris, Anh quốc...

Ngoài ra, Fei Fei Sun còn được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Valentino, Prada, Chanel Beauty, Giorgio Armani Beauty... Năm nay, cô cũng góp tên trong danh sách 50 người mẫu hàng đầu thế giới của trang web models.com với vị trí số 12.

Fei Fei Sun kiêu hãnh trên trang bìa tạp chí Vogue Italy số tháng 1 năm nay.

Chân dài Trung Quốc sải bước trên sàn catwalk của Armani Prive trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2013.

Kang So Young

Kang So Young Chiều cao: 1m80 Số đo: 81 - 61 - 87 Màu mắt: Nâu

Từng đoạt giải Nhất của cuộc thi Super Elite Model tại Hàn Quốc năm 2004, Kang So Young lần đầu trình diễn trong môi trường quốc tế từ show Haute Couture Thu đông 2010 tại Paris của "ông lớn" Chanel. Chân dài xứ sở kim chi ngay lập tức gây được ấn tượng và dần khẳng định vị trí của mình khi liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar... và tự tin sải bước trên sàn catwalk của hàng loạt thương hiệu: Givenchy, Alexis Mabille, Proenza Shouler, Vivienne Westwood...

Tao Okamoto

Tao Okamoto Chiều cao: 1m77 Số đo: 84 - 59.5 - 86,5 Màu mắt: Nâu

Người mẫu Nhật Bản Tao Okamoto từng mở màn cho một nhãn hiệu nổi tiếng trong show diễn tại Paris vào năm 2006. Một năm sau, cô tiếp tục được Marc Jacobs "chọn mặt gửi vàng" để sải bước đầu tiên trong đêm diễn tại New York. Vào 2009, người đẹp sinh năm 1985 đã được đánh giá là một trong những chân dài quốc tế hàng đầu đến từ đất nước mặt trời mọc. Năm 2010, cô nhận giải Người mẫu của năm do Editors' Club of Japan bình chọn.

Tao Okamoto từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Emporio Almani, Dolce & Gabbana... và trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar, V hay i-D, Vogue (các phiên bản Mỹ, Nhật, Nga, Pháp và Trung Quốc)... Cô còn được nhiều khán giả yêu mến qua vai nữ chính Mariko Yashida trong bộ phim ăn khách The Wolverine đã trình chiếu trong năm nay. Danh sách 50 người mẫu hàng đầu thế giới 2013 của trang web models.com cũng vinh danh Tao Okamoto với vị trí số 30.

Tao Okamoto trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ buổi công chiếu phim The Wolverine ở Anh khi diện bộ đầm Miharayasuhiro dạng yếm sang trọng, tôn lên vóc dáng thon thả quyến rũ.

Mytty

Ảnh: Wire, VG