4 BST trẻ trung tại 'Canifa - Fashion street in the city'

Ra đời từ năm 2001, Canifa Fashion for All - Thời trang dành cho tất cả là thương hiệu thời trang ứng dụng uy tín tại Việt Nam. Canifa không ngừng nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu của người tiêu dùng thông qua những sản phẩm thời trang cơ bản, đa dạng, dễ mặc, bắt kịp xu hướng thế giới. "Canifa - Fashion street in the city" là chiến dịch mùa đông quy mô lớn của Canifa, gồm chuỗi các sự kiện trình diễn thời trang và nghệ thuật kéo dài từ tháng 10 tới tháng 12. Chương trình mang tới cho tín đồ những trải nghiệm mới mẻ về thời trang đường phố cũng như phong cách sống hiện đại, trẻ trung nơi phố phường tấp nập.