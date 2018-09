3 mẫu đồng hồ Fendi được lòng sao Việt

"My Way - phong cách mang tên bạn" là bộ sưu tập danh tiếng trong ngành thời trang lông thú. Các nhà thiết kế đã cách điệu và ứng dụng khéo léo lông cáo mềm mượt trong những chiếc đồng hồ thô cứng. Sản phẩm có mặt số khảm xà cừ tinh tế cùng những sợi lông cáo Glamy được chau chuốt tỉ mỉ. Bạn sẽ trở nên nổi bật tại các sự kiện với thiết kế My Way. Ngoài ra, với phần lông cáo có thể tháo rời, chiếc đồng hồ My Way toát lên vẻ đơn giản và thanh lịch, có thể sử dụng hàng ngày.