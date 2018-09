21 bộ váy đẹp trong phim 'Tâm trạng khi yêu'

Thủ vai Tô Lệ Trân, Trương Mạn Ngọc diện hàng chục bộ sườn xám quyến rũ với nhiều màu sắc, họa tiết đa dạng.

Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love) - một bộ phim Hong Kong ra mắt năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ với hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc - được xem là một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất mọi thời đại của điện ảnh châu Á. Đặc biệt, Trương Mạn Ngọc là lựa chọn duy nhất của Vương Gia Vệ cho vai nữ chính Tô Lệ Trân, vì theo ông, mỹ nhân này hội tụ tất cả những yếu tố của một phụ nữ giai đoạn những năm 1960, từ dáng vẻ, cử chỉ tới dung mạo.

Không chỉ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả bởi những cảnh quay đẹp, Tâm trạng khi yêu còn được đánh giá cao về phục trang tinh tế. Những bộ váy trong phim vừa tôn lên nét mong manh, quyến rũ của Trương Mạn Ngọc, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện sự chuyển động của dòng thời gian.

Tuy nhiên, dường như nhà làm phim cũng không để ý chính xác bao nhiêu bộ sườn xám đã lên hình. "Chúng tôi có 20 - 25 bộ váy cho nữ chính. Bộ phim được cắt và biên tập khá ngắn nên nó trở thành một show thời trang, cô ấy thay đồ suốt", đạo diễn Vương Gia Vệ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Và chủ nhân blog "Foam of Days", một fan của tác phẩm điện ảnh đình đám, đã đếm được tổng cộng 21 bộ trang phục mà Trương Mạn Ngọc diện trong phim.

Bộ váy thứ nhất với họa tiết hoa hồng nổi bật xuất hiện cùng nữ chủ nhân xinh đẹp ở đầu phim. Khung cảnh thơ mộng càng thêm hài hòa khi hình in trên rèm cửa ăn ý họa tiết trang phục.

Mẫu sườn xám này một lần nữa được lên hình ở giữa phim.

Bộ váy thứ 2: Vào ngày chuyển đến, Tô Lệ Trân chọn trang phục màu trầm hơn nhưng vẫn thu hút nhờ những đường kẻ dày đặc.

Bộ váy thứ 3 chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất.

Bộ váy thứ 4: Họa tiết xoắn ốc màu sắc tươi sáng giúp vẻ ngoài nữ diễn viên thêm ngọt ngào.

Bộ váy thứ 5 với những đường kẻ zic zac sinh động.

Bộ váy thứ 6 tương tự bộ thứ 3, chỉ khác tông màu.

Bộ váy thứ 7 pha nhiều màu nhưng đều mang tông trầm.

Bộ váy thứ 8 áp dụng chất liệu đổi màu khá phổ biến vào thập niên 90.

Bộ váy thứ 9: Họa tiết nền nã đem đến nét sang trọng cho nữ chủ nhân.

Bộ váy thứ 10: Gam xanh trên váy đồng điệu với màu tường và cả chiếc điện thoại.

Còn trong cảnh quay này, màu váy lại tương phản với toàn bộ không gian xung quanh, giúp Tô Lệ Trân nổi bật giữa phòng khách sạn.

