20 tiết lộ thú vị về show Victoria's Secret 2014

1. Victoria's Secret Fashion Show diễn ra lần đầu tiên năm 1995. Năm nay là lần đầu show diễn được tổ chức ở London và lần thứ 4 diễn ra ngoài New York: ở Cannes (Pháp) năm 2000, hai lần liên tiếp tại Los Angeles vào năm 2006-2007 và ở Miami năm 2008.

2. Các chân dài thuộc 14 quốc tịch khác nhau trên thế giới. Trong đó, Brazil, Mỹ và Hà Lan cùng giữ kỷ lục trong show năm nay với 5 người mẫu mỗi nước. Có hai chân dài người Thụy Điển, các nước Namibia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Ba Lan, Australia, Hungary, Angola, Pháp và Đan Mạch đều có một đại diện. Được tổ chức tại Anh nhưng người đẹp xứ sương mù được diễn show năm nay lại rất khan hiếm, chỉ có hai chân dài, nếu không tính Lily Aldridge mang một nửa dòng máu Anh.

3. Có 5 người mẫu trình diễn show năm nay là những bà mẹ.

4. Tuổi của các người mẫu dao động từ 18-33.

5. Các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc trong show gồm Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, Hozier... Đây là lần thứ 2 liên tiếp "công chúa nhạc đồng quê" góp giọng trong đêm diễn của Victoria's Secret.

6. Sẽ có 79 bộ trang phục và 48 người mẫu trình diễn, trong đó 27 người mẫu đã được báo chí hé lộ . Ban tổ chức thường không công bố danh sách đầy đủ các chân dài trình diễn cho đến phút chót. 19 bộ trang phục được trình diễn năm nay có đính kim cương Swarovski. Năm ngoái có tất cả 69 bộ trang phục và 40 người mẫu.

7. Đây là lần đầu tiên có bộ đôi Fantasy Bra (mỗi bộ trị giá 2 triệu USD, tương đương 40 tỷ đồng/bộ) và do hai thiên thần đảm nhận trình diễn.

8. Chủ đề của chương trình dựa trên tinh thần buổi dạ tiệc khiêu vũ xa hoa và đình đám nhất lịch sử New York mang tên "Black and White Ball" do Truman Capote tổ chức năm 1966, nơi mà tất cả các vị khách tham dự sẽ mặc đồ đen trắng, nam mặc comple thắt nơ đen lịch sự.

9. Có 6 phân đoạn trong đêm diễn: Gilded Angels, Exotic Traveler, Dream Girls, Fairy Tale, University of PINK và Angel Ball. Phần Gilded Angels sẽ xuất hiện những nữ thần trong bộ cánh vàng lộng lẫy. Exotic Traveler nhuốm màu ảnh hưởng của văn hóa châu Á, đặc biệt là Mông Cổ, Ấn Độ. Fairy Tale lấy cảm hứng từ các câu chuyện của Grimm và Shakespeare cùng những trang phục huyền ảo. Dream Girls đưa người xem trở về những năm 50. University of PINK sôi động với sắc màu trẻ trung, họa tiết graffiti và cảm hứng từ các hãng thời trang trẻ Jeremy Scott, Kenzo và vintage Versace. Khép lại là phần Angel Ball với bữa tiệc của sắc đen trắng, những bộ tuxedo cổ điển và váy áo thanh lịch.

10. Tất cả các chân dài đều phải casting, kể cả thiên thần đã ký hợp đồng. Không có gì đảm bảo người mẫu được trình diễn năm nay sẽ có mặt ở show năm sau.

11. Các thiên thần được lựa chọn theo tiêu chí hấp dẫn với phụ nữ chứ không phải với đàn ông vì 98% khách hàng của Victoria's Secret là phụ nữ.

12. Không phải tất cả các chân dài Victoria’s Secret đều được trả cát-xê giống nhau. Có một hệ thống phân cấp được thiết lập và duy trì. Vị trí cao nhất và được ưu ái hơn cả là hai thiên thần mặc Fantasy Bra năm nay: Adriana Lima và Alessandra Ambrosio. Sau đó là những thiên thần ký hợp đồng dài hạn, rồi đến các người mẫu khác được thuê để trình diễn trong show hoặc quảng cáo (không được gọi là thiên thần và không có sự ràng buộc).

13. Hơn một nửa các người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong danh sách của Forbes đều có mặt trong show diễn năm nay.

14. Hợp đồng trình diễn tại show Victoria's Secret là một trong những bản hợp đồng đáng giá hàng đầu làng mốt mà nhiều cô gái ao ước.

15. Nhiều thiên thần tập luyện cả năm để chuẩn bị cho vài phút sải bước trong show diễn. Cường độ tập luyện tăng mạnh trong 2-3 tuần trước đêm diễn. Họ phải chống đẩy hàng trăm, hàng nghìn lần. Không chỉ tập luyện để giữ dáng, giảm cân như mọi người thường nghĩ, một số chân dài của Victoria's Secret được yêu cầu phải tăng cân như Lindsay Ellingson hay Chanel Iman.

16. Thương hiệu sẽ diễn show hai lần trong cùng một ngày để đảm bảo máy quay có thể ghi được mọi góc độ.

17. Các cô gái bắt đầu đến làm tóc, trang điểm từ 10 giờ sáng dù 4 giờ chiều chương trình mới khởi động.

18. Hai chân dài người Anh Jourdan Dunn và Lily Donaldson sẽ có mặt để giúp đỡ thương hiệu tiếp đón những đồng nghiệp quốc tế, trong khi người đẹp được nhiều fan mong đợi là Cara Delevingne chưa xác nhận dù giám đốc marketing của Victoria's Secret Ed Razek nhắc cô ấy "nhớ đến dự".

19. Địa điểm trình diễn năm nay là Trung tâm Triển lãm Earls Court có sức chứa lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 20.000 người. Trong khi 4 show gần đây diễn ra ở tại Lexington Avenue Armory (New York) chỉ có sức chứa khoảng 5.000 người.

20. Chương trình được phát trên kênh truyền hình CBS vào ngày 9/12, từ 22-23 giờ (theo giờ địa phương).

