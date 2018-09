10 tỷ phú sành điệu nhất năm

Ngài Chủ tịch danh dự của thương hiệu mỹ phẩm đình đám nước Mỹ Estee Lauder Leonard A. Lauder, hiện là một nhà sưu tập nghệ thuật lớn. Estee Lauder bao gồm nhiều hãng mỹ phẩm như Clinique, MAC, Aveda, Bobbi Brown, Smashbox và La Mer do các con trai của ông điều hành. Bản thân ông sở hữu những bộ sưu tập tranh lập thể đồ sộ của các họa sĩ nổi tiếng như Picasso, Braque, Gris, Leger...

Tỷ phú New York luôn ứng biến thông minh với quần áo để tạo sự lịch lãm. Có lẽ do yêu thích những tác phẩm nghệ thuật và là con cháu "hoàng tộc" mỹ phẩm nên Leonard luôn điểm chút hồng ngọt ngào vào phong cách của ông, đặc biệt là cravat, áo sơ mi Pháp và khăn lụa giắt trong túi vuông. ( Xem thêm tại đây )