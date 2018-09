Vợ chồng nhảy sông do nghèo khó

Hai xác chết buộc tay vào nhau nổi lên trên sông Lạch Tray, Hải Phòng, được xác định là một đôi vợ chồng trung niên.

Ngày 28/10, ông Trần Duy Tưởng (Chủ tịch UBND quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết, gia đình nạn nhân vừa đến UBND phường và cơ quan chức năng làm thủ tục nhận xác.

Xác hai vợ chồng nổi lên trước mũi tàu.

Theo ông Tưởng, thi thể hai người buộc tay vào nhau nổi trên sông Lạch Tray, quận Kiến An, Hải Phòng được phát hiện vào ngày 24/10 là anh Bùi Văn Chư và chị Nguyễn Thị Nhạn (vợ anh Chư, đều 47 tuổi), trú tại huyện An Lão. Trước đó, khi vừa vớt xác lên, do biến dạng nên nhiều người cho rằng các nạn nhân chỉ khoảng 25-30 tuổi.

Vợ chồng anh Chư được nhà chức trách cho rằng do "quẫn bách" nên quyên sinh. Họ làm nông nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn, hai con đều khó bảo...

Quốc Biên