Tiếng kêu cuối cùng từ nạn nhân trong ôtô bị lũ cuốn

Đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, việc khám nghiệm Innova được hoàn tất chiều 22/9, 4 nạn nhân chết do ngạt nước. "Nếu đúng là 4 nạn nhân chết vì bị ngạt nước, công an huyện sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Ông Thái đang bị tạm giữ để điều tra", ông Phượng nói. Sáng nay, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch huyện Nghĩa Đàn cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang tiếp tục triển khai nhưng số nhân lực giảm xuống còn khoảng 30 người.