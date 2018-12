Nhân viên an ninh hàng không Thọ Xuân bị xem xét trách nhiệm

Chuyên gia an ninh đánh giá hành vi 'khoanh tay đứng nhìn' của các nhân viên an ninh hàng không Thọ Xuân là phản cảm.

Nhân viên an ninh hàng không là một trong 14 chức danh quy định tại Thông tư 61 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, nhân viên an ninh phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, bảo vệ an ninh tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; bảo đảm an ninh trên chuyến bay và các nhiệm vụ khác theo quy định chuyên ngành về an ninh hàng không.

Nữ nhân viên sân bay bị nhóm thanh niên đánh vào đầu, đạp ngã tại sảnh ga đi hôm 23/11. Ảnh cắt từ clip.

Tại mỗi sân bay, lực lượng này được sắp xếp vị trí riêng theo chương trình an ninh hàng không được Cục Hàng không phê duyệt, như nhân viên soi chiếu kiểm soát hàng hóa, kiểm tra hành khách và giấy tờ lên máy bay...

Theo một chuyên gia an ninh hàng không, hình ảnh trong video ở Thọ Xuân cho thấy một số nhân viên an ninh có thái độ chưa tích cực xử lý hành vi gây rối. "Họ khoanh tay đứng nhìn những người đàn ông hành hung phụ nữ là phản cảm. Dù không phải lực lượng phản ứng nhanh, nhưng họ nên tích cực ngăn chặn hành vi gây rối trước khi lực lượng cơ động đến", một chuyên gia nêu ý kiến. Ông cũng đề xuất những nhân viên này cần được nhắc nhở, bình giảng chung trong hệ thống.

"Camera ghi hình thể hiện lực lượng cơ động đến trấn áp vụ gây rối sau khoảng 3 phút là kịp thời", chuyên gia nhận xét.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đánh giá vụ lộn xộn ở sân bay Thọ Xuân là nghiêm trọng. "Lực lượng an ninh hàng không chưa phản ứng kịp thời, xử lý thiếu cương quyết khiến sự việc diễn biến phức tạp", Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn nói.

Khoảng 14h20 ngày 23/11, ba nam thanh niên vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn và nhờ nữ nhân viên chụp giúp vài bức hình. Cô gái đồng ý thực hiện, sau đó nhóm thanh niên tiếp tục nhờ chụp thêm ảnh vì một thành viên đến muộn, nhưng cô gái từ chối do đang làm việc. Không được đáp ứng, nhóm người đã chửi bới, tát vào mặt và đạp ngã chị này, hành hung một số người can ngăn. Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay một năm với cả ba người trên. Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội danh Gây rối trật tự công cộng. Một trong số thanh niên tham gia đánh phụ nữ là con trai nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã nghỉ hưu năm 2015.