Người ngồi trong Mercedes 'khó tự cứu mình' sau cú rơi xuống sông Hồng

Lao từ độ cao 20 m từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng, hai người trong xe có thể đã bất tỉnh và khó tự thoát ra ngoài.

Phần đầu ôtô bị nát vụn, túi khí vỡ sau khi rơi từ cầu Chương Dương xuống Sông Hồng. Ảnh: Sơn Tuyến.

Liên quan đến vụ xe Mercedes đâm đổ lan can cầu Chương Dương lao xuống Sông Hồng khiến hai người chết, sáng 5/11, đại diện Công an quận Long Biên cho biết vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra, đến nay còn nhiều tình tiết chưa thể công bố rộng rãi.

Theo Công an quận Long Biên, vụ tai nạn khiến cả tài xế Bùi Kim Chi, 21 tuổi ở quận Thanh Xuân, và chủ xe là Nguyễn Thị Thu Hương, 29 tuổi, ở đường Quang Trung, quận Hà Đông, tử vong.

Thời điểm trục vớt chiếc xe, nhà chức trách phát hiện phần đầu xe bị biến dạng, túi khí bị vỡ. Tài xế vẫn trong tư thế nắm chặt hai tay vào vô lăng. Một người tham gia cứu hộ cho rằng chiếc xe bị biến dạng nặng ở phần đầu có thể do quá trình rơi xuống theo phương thẳng đứng rồi va vào trụ cầu hoặc cột bê tông dưới sông.

Tình huống nào khiến xe đâm đổ lan can cầu rồi rơi xuống sông?

Là một trong những nhân chứng và cũng là người đầu tiên báo cơ quan chức năng về vụ tai nạn, chị Nguyễn Thu Trang (ở Tứ Liên, quận Tây Hồ) cho biết hơn 19h ngày 3/11, chị cùng mẹ ngồi trên ôtô do bố chị lái đi từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm.

Khi đi đến đầu cầu Chương Dương, chị Trang thấy chiếc Mercedes màu đen đi phía sau định vượt lên trước để vào làn giữa cầu (phần đường dành riêng cho ôtô). Tuy nhiên, do phía trước có ôtô chở rác nên chiếc xe đã rẽ vào làn đường hỗn hợp dành cho cả xe máy và ôtô.

Xe này đi được vài chục mét thì bất ngờ tự mất lái, đâm gãy lan can cầu và rơi xuống sông Hồng. Trước khi lao xuống sông, chiếc xe không gây tai nạn với xe nào trên cầu. Tất cả thông tin này chị Trang đã trình báo với cơ quan điều tra Công an quận Long Biên.

Khu vực xảy ra tai nạn trên cầu Chương Dương không có dấu vết phanh. Ảnh: Phương Sơn.

Tại hiện trường, trên mặt cầu không có dấu vết phanh xe. Khoảng 8 m lan can bằng sắt cao hơn một mét ở cầu Chương Dương bị đâm gãy và bắn văng xuống sông Hồng.

Phân tích về tình huống này, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ thuộc Đội CSGT số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cho rằng làn hỗn hợp của cầu Chương Dương rất nhỏ, dành cho cả xe máy và ôtô chạy với tốc độ tối đa 50 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn vào 19h40, mật độ xe qua lại vẫn đông nên ôtô khó có thể chạy với tốc độ cao 60-70 km/h.

Cũng theo thượng tá Quỹ, người có nhiều năm làm công tác xử lý vi phạm ở khu vực cầu Chương Dương, "trường hợp này rất có thể chiếc xe gặp một tình huống nào đó và tài xế xử lý non nên xảy ra tai nạn. Có thể tài xế đánh lái sang trái tránh một xe khác rồi lại trả lái sang phải đột ngột và không kịp hãm phanh".

"Lan can cầu bằng sắt cao hơn một mét và ở dưới chân có phần bê tông cao khoảng 30 cm nhưng với sức nặng của xe và với cú bẻ lái bất ngờ, lan can khó có thể giữ được chiếc xe", thượng tá Quỹ nói thêm.

Lan can cầu Chương Dương có an toàn với ôtô?

Đêm 3/11, nhiều công nhân đã được huy động để sửa chữa, thay mới gần chục mét lan can cầu Chương Dương. Theo đại diện Sở Giao thông, kiểm tra hệ thống đường, lan can cầu là việc làm thường xuyên của đơn vị. Sau tai nạn, đơn vị thuộc Sở Giao thông cũng đi rà soát và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lan can.

Sáng 5/11, khoảng chục công nhân có mặt tại khu vực giữa cầu Chương Dương, tiếp tục hàn, gia cố, sửa chữa các điểm lan can và mặt cầu bị hư hỏng.

Làn ngoài cùng được thiết kế cho xe máy, tuy nhiên để tránh ùn tắc, đến nay xe buýt, xe 4-9 chỗ cũng được đi vào đây. Ảnh: Phương Sơn.

Cầu Chương Dương đưa vào khai thác hơn 33 năm qua, với 4 làn xe, hai làn ở giữa dành riêng cho ôtô, hai làn ngoài cùng cho xe máy. Hệ thống lan can ngoài cùng cũng được thiết kế với chịu tải và va chạm với xe máy.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, để đảm bảo giao thông trên cầu Chương Dương sau những năm 1990, các đội CSGT nhận được phương án phân luồng cho ôtô đi vào làn xe máy. Giải pháp này tạm thời giải quyết được ùn tắc kéo dài nhưng gây khó khăn cho việc phân luồng, hơn nữa gây nguy hiểm cho các xe qua lại.

"Với thiết kế là làn xe máy, phần lan can cũng chỉ chịu được những tai nạn, va chạm nhỏ từ xe máy nhưng khi cho ôtô đi vào, khi có tình huống khẩn cấp, tài xế ôtô đánh lái tránh có thể gây hậu quả khôn lường", thượng tá Quỹ nhấn mạnh.

Thượng tá Quỹ đề xuất Sở Giao thông nên nghiên cứu để tổ chức lại giao thông ở đây cho hợp lý và tránh những tai nạn tương tự. Ông Quỹ cho rằng hiện nay Hà Nội đã có thêm nhiều cây cầu, như Vĩnh Tuy, Nhật Tân, vì vậy có thể lên phương án phân luồng bớt phương tiện sang đó để giảm tải trực tiếp cho cầu Chương Dương.

Làm cách nào để thoát khỏi ôtô khi bị rơi xuống sông?

Chiều 5/11, Đại úy Nguyễn Danh Luân, cán bộ hướng dẫn cứu hộ, cứu nạn Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an, cho biết trong tình huống chiếc xe rơi từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng với độ cao khoảng 20 m, áp lực nước rất lớn gây va chạm mạnh, người trong xe có thể bị bất tỉnh và khó có khả năng tự cứu.

Cũng theo Đại úy Luân, với trường hợp tài xế và những người trong xe còn tỉnh táo, nên bình tĩnh, hít thở sâu và nhanh chóng tìm cách mở cửa để thoát ra. Thời điểm vàng để mở cửa thoát ra ngoài là trong vòng một phút đầu tiên vì lúc này, bên trong còn nhiều dưỡng khí. Nếu qua thời điểm này, phải đợi đến lúc áp suất nước trong xe cân bằng, ở mức nước đến cổ, hít thật sâu và mở cửa để thoát ra ngoài.

"Khi không mở được cửa, có thể dùng búa thoát hiểm hoặc guốc, thậm chí tháo đầu ghế tựa ở phần ghế lái phá kính và thoát ra ngoài. Người ngồi ở ngế sau thì phá kính chắn gió phía sau, tuyệt đối không phá cửa kính chắn gió phía trước vì không thể phá vỡ được lớp kính này bằng dụng cụ thông thường", đại tá Luân nói.

Đại úy Luân cũng khuyến cáo tài xế ôtô nên trang bị trong xe các dụng cụ cần thiết như đèn pin, búa thoát hiểm, kìm để trong những trường hợp khẩn cấp có thể nhanh chóng hỗ trợ thoát nạn an toàn.

Tìm thấy chiếc xe Mercedes và thi thể hai nạn nhân dưới cầu Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ trục vớt chiếc xe cùng nạn nhân sau tai nạn tối 3/11. Video: Huy Mạnh

Trước đó, lúc 19h30 ngày 3/11, chiếc Mercedes chạy theo hướng từ Long Biên về trung tâm Hà Nội bất ngờ đâm văng gần 10 m lan can cầu Chương Dương rồi rơi xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng điều gần 20 tàu và ca nô tìm kiếm, trong đó có lực lượng cứu hộ của Công an Hà Nội và đội cứu hộ của Bộ tư lệnh Thủ đô. Sau 5 tiếng, đội tìm kiếm mới trục vớt được chiếc xe lên bờ.

Sơn Dương