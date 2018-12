Lý do Hoàng tử William trì hoãn cầu hôn Kate sau nhiều năm yêu

William sợ quá vội vàng ngỏ lời chỉ vì những áp lực từ dư luận, hơn nữa không muốn đi vào 'vết xe đổ' của cha, Thái tử Charles.

Hoàng tử William và bạn gái Kate khi cả hai còn là sinh viên trường St Andrews. Ảnh: Express.

Hoàng tử William và vợ, Kate Middleton, quen nhau khi cả hai đang học tại Đại học St Andrews ở Scotland năm 2001. Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge trở thành bạn tốt một năm trước khi mối quan hệ của họ "thăng cấp" thành tình yêu năm 2002. Cả hai hẹn hò suốt 8 năm trước khi công bố đính hôn năm 2010.

Tuy nhiên, trong thời gian yêu Kate, Hoàng tử William đã rất cứng rắn khi mãi không ngỏ lời cầu hôn. Nguyên nhân chính là do anh bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân thảm họa của bố mẹ, Thái tử Charles và cố Công nương Diana, theo Express.

Trong cuốn sách "The Making of a Royal Romance" năm 2011, tác giả Katie Nicholl khẳng định do "từng chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ vì phải chịu quá nhiều áp lực, William không muốn mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự".

Năm 2005, những tin đồn đính hôn giữa Kate và William xuất hiện rầm rộ, nhưng lúc đó William thậm chí còn chưa sẵn sàng để ngỏ lời.

"Hoàng tử William biết rõ bố mình từng bị gây áp lực để kết hôn với bà Diana vì bà ấy được xem là người phù hợp nhất để làm cô dâu. William không muốn ép mình quỳ xuống ngỏ lời với người yêu chỉ vì những áp lực từ những người xung quanh. Anh ấy cũng đã thề sẽ không vội vàng", bà Nicholl viết trong cuốn sách.

Thời điểm đó, William cũng thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình trước báo giới.

"Anh nhìn xem, tôi hiện mới 22 tuổi. Tôi quá trẻ để kết hôn. Tôi không muốn lập gia đình cho tới khi mình ít nhất 28 hoặc 30 tuổi", hoàng tử nước Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

William còn ám chỉ rằng em trai là Hoàng tử Harry có thể sẽ cưới vợ trước mình.

Trước những bình luận trên của người yêu, Kate cũng khẳng định chưa vội vàng trong chuyện ổn định gia đình.

Mãi đến 2010, William dường như mới đủ sự tự tin và sẵn sàng để ngỏ lời cầu hôn Kate trong chuyến thăm Kenya. Tin vui được Clarence House công bố và tháng 4/2011, đám cưới cổ tích của họ diễn ra tại Westminster Abbey. Gần 8 năm bên nhau, cặp vợ chồng hiện đã sinh được ba đứa con kháu khỉnh.