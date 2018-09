Kiều nữ 9X dẫn côn đồ đoạt mạng bạn của người tình

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, bạn của Yên rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng Linh khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 31/3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ nghi can Lê Thị Cẩm Yên (19 tuổi, quê Long An), Hồ Minh Tài (20 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 4 nghi can khác để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Kiều nữ dẫn đầu nhóm côn đồ đoạt mạng bạn của người tình bị bắt. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/3, Bùi Thanh Chuẩn cùng nhóm 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà mình ở xã Tân Định, huyện Bến Cát. Đến 19h cùng ngày, Yên (người yêu của Chuẩn) đến nhà chơi thì xảy ra mâu thuẫn với bạn trai nên bỏ về.

Đến 21h, kiều nữ 9X này dẫn theo nhóm côn đồ trong đó có Hồ Minh Tài mang dao nhọn đến tìm bạn trai để đánh. Tuy nhiên, khi đến nơi do Chuẩn say rượu đã ngủ nên nhóm bạn nhậu chung, có anh Nguyễn Văn Chí Linh hẹn nhóm của Yên ra đường Võ Văn Kiệt, thuộc TP Thủ Dầu Một để "nói chuyện".

Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát, Tài rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng Linh, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyệt Triều