Khởi tố ba thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân

Sau lệnh cấm bay một năm, nhóm thanh niên hành hung phụ nữ ở sân bay Thọ Xuân bị khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 25/11, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân vừa ra quyết định khởi tố ba nghi can Phạm Hữu An (28 tuổi), Lê Văn Nhị (41 tuổi) và Lê Trung Dũng (34 tuổi) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhiều khả năng, ngày mai công an sẽ thi hành lệnh bắt tạm giam ba nghi can để làm rõ thêm hành vi cố ý gây thương tích.

Ba thanh niên hành hung nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân Video nhóm thanh niên hành hung nhiều nhân viên sân bay Thọ Xuân chiều 23/11.

Liên quan vụ việc, cùng ngày, Phó cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn đã ký quyết định cấm bay thời hạn một năm đối với Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng. Lý do, những người này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân hôm 23/11.

Ngoài ra, sau khi kết thúc thời hạn cấm bay, những người này vẫn phải chấp hành việc kiểm tra trực quan bắt buộc thêm 12 tháng. Kiểm tra trực quan là việc nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tiếp sử dụng tay, mắt và các giác quan khác để kiểm tra người, phương tiện, đồ vật nhằm nhận biết và phát hiện vật đáng ngờ, vật phẩm nguy hiểm...

Sau khi đạp ngã nữ nhân viên hàng không, nhóm thanh niên manh động tiếp tục gây gỗ, hành hung nhân viên an ninh ở sân bay Thọ Xuân.

Theo xác minh của nhà chức trách, Lê Trung Dũng - một trong số thanh niên tham gia đánh nữ nhân viên hàng không là con trai nguyên chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã nghỉ hưu. Dũng có vợ và hai người con, không có việc làm ổn định. Dũng có trong danh sách theo dõi người nghiện ma tuý, chơi bời, phá phách, nhiều năm qua đã làm phiền lòng người thân.

Một người khác liên quan đến vụ việc là Lê Văn Nhị cũng ở xã Xuân Quang. Theo cơ quan công an, Nhị cũng có lý lịch bất hảo, từng vào tù ra tội, mới thụ án trở về quê.