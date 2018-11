Hoàng tử Harry giống hệt Thái tử Charles thời trẻ khi để râu

Năm 27 tuổi, Charles từng để bộ râu quai nón, giống hệt con trai Harry hiện tại.

Người hâm mộ hoàng gia gần đây phát hiện ra Thái tử Charles từng có thời gian để râu quai nón sau khi những bức ảnh trong album riêng của vị vua tương lai nước Anh lần đầu được công bố để mừng sinh nhật lần thứ 70 hôm 14/11, theo Express.

Thái tử Charles năm 27 tuổi ở cuộc đua ngựa Badminton tháng 5/1976. Ảnh: UK Press.

Bức ảnh, được chia sẻ trên tài khoản của gia đình hoàng gia, cho thấy Thái tử Charles khi 27 tuổi tại cuộc đua ngựa diễn ra vào tháng 5/1976. Charles mặc áo khoác màu xanh navy với hai hàng cúc màu vàng và để râu quai nón.

Ngoài ra, thần thái của thái tử thời trẻ cũng toát lên vẻ tư lự, thứ được Harry hoàn toàn thừa hưởng. Sự tương đồng khá lớn này giữa hai cha con nhanh chóng được người hâm mộ thích thú và chia sẻ.

Hoàng tử Harry trong một sự kiện năm 2016, khi 32 tuổi. Ảnh: UK Press.

Trước đó, nhiếp ảnh gia hoàng gia Chris Jackson cũng đã "lật lại" một trong những bức ảnh thể hiện sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa Hoàng tử Harry và ông nội, Công tước xứ Edinburgh. Hoàng thân Philip thời trẻ lên bìa tạp chí năm 1957, khi 36 tuổi, và cũng để bộ râu quai nón giống Công tước xứ Sussex.

Hoàng thân Philip (trái) trên bìa tạp chí xuất bản năm 1957, khi ông 36 tuổi và Hoàng tử Harry (cũng 36 tuổi) ở đài tưởng niệm Anzac, Sydney. Ảnh: UK Press.

Đồng thời, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II cũng mặc bộ quân phục trung đoàn kỵ binh The Blues and Royals trên bìa tạp chí, hao hao bộ quân phục Harry diện tại đài tưởng niệm Anzac vinh danh những người Australia và New Zealand hy sinh trong chiến tranh tại công viên Hyde Park, trung tâm Sydney trong chuyến công du hoàng gia cùng Meghan hồi cuối tháng 10.