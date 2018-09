Vợ cùng 'phi công trẻ' lập mưu giết chồng

Sau khi nhân tình trẻ trèo vào nhà giết chồng, Doan ngăn không có hai người con trai mình báo công an.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan quan đến vụ án giết người, là Nguyễn Thị Doan (sinh năm 1976, ở thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Sĩ Mạnh (sinh năm 1981, ở thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).



Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi làm phụ hồ, Doan có quan hệ tình cảm với Mạnh, người đàn ông cũng làm nghề xây dựng, hay qua lại nhà vợ chồng Doan. Từ đó, giữa Doan với chồng là anh Trần Văn Minh (sinh năm 1967) hay xảy ra cãi vã. Bước đầu, công an xác định, Doan và Mạnh đã lên kế hoạch giết anh Minh để hai bên qua lại được dễ dàng.

Tối 15/7, anh Minh ngủ ở tầng 1 còn vợ và hai cậu con trai, một người 20 tuổi và một người 17 tuổi lên ngủ trên tầng 2. Khi cả nhà ngủ say, Doan đã nhắn tin gọi Mạnh đến giết anh Minh.

22h ngày hôm đó, Mạnh cầm theo đoạn gậy gỗ, trèo tường vào khu vực công trình phụ của nhà nạn nhân để gặp Doan. Khoảng 3h ngày 16/7, thấy anh Minh đi ra khu vực bể nước, Mạnh bám theo rồi dùng gậy gỗ tấn công chồng của nhân tình. Trước khi về nhà, Mạnh đã kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh.



Sự việc được phát hiện khi cậu con trai út của nạn nhân dậy đánh răng rửa mặt. Theo lời của hai người con, người mẹ đã không cho các con kêu gọi hàng xóm, chỉ được báo cho người thân hai bên nội ngoại. Khi đưa vào bệnh viện, anh Minh được xác định đã tử vong. Với người dân địa phương, thông tin anh Minh tử vong do ngã trong nhà vệ sinh được lan truyền. Lễ tang được tổ chức ngay trong ngày nhưng đột ngột phải tạm dừng vì các con của nạn nhân thấy một số dấu vết bất thường trên thi thể anh Minh.

Muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của bố, con trai anh đã viết đơn gửi cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an huyện Kim Động phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trên vùng gáy nạn nhân có vết tích do bị vật cứng tác động và vùng cổ có vết bầm tím. Tất cả các đặc điểm này không phù hợp với giả thuyết anh Minh tử vong do bị ngã khi đi vệ sinh. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, thu thập chứng cứ và bắt giữ Nguyễn Thị Doan và Vũ Sĩ Mạnh, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Nạn nhân Trần Văn Minh từng vào miền Nam làm nghề xay xát gạo. Trong thời gian đó, anh Minh bị tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Mạnh đã bỏ vợ. Trước khi vụ án xảy ra, có nhiều thông tin về quan hệ bất chính giữa Mạnh với Doan.

