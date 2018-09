Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị tình nghi thuê giang hồ chém chồng

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái, đã bị bắt để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Bà Ngọc, 40 tuổi, bị nghi ngờ đã thuê giang hồ chém chồng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) hôm 28/3. Đúng hai tháng sau, ngày 28/5, bà bị tạm giam để phục vụ điều tra. Mâu thuẫn được cho là trong vấn đề ly hôn.

Tháng trước, cảnh sát đã bắt 4 người trong nhóm giang hồ trực tiếp tham gia chém bác sĩ Thái.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vết thương trên người.

Theo điều tra, tối 28/3, ông Chiêm Quốc Thái đến nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ dùng bữa. Khi trở ra ngoài, chưa kịp bước lên xe thì nhóm 4 người đi xe máy ập đến.

Hai thanh niên ngồi sau hai xe chạy tới dùng hung khí tấn công. “Họ chém vào đầu nhưng tôi né tránh, bị nhát chém trúng vai. Tôi hốt hoảng chạy vào ôtô và bị thêm một nhát chém ở phía sau lưng. Rất may là tôi kịp thoát thân vào xe và không bị nặng lắm”, bác sĩ chia sẻ.

Lúc này dù có nhiều người ở hiện trường nhưng sự việc diễn tiến quá nhanh, do những kẻ này có mang hung khí nên không ai dám can thiệp. Ông Thái được đưa vào bệnh viện sơ cứu với vết thương ở lưng khá sâu và dài, phải khâu 20 mũi. Vết chém ở vai chỉ xước đường dài.

Vết thương sâu ở lưng bác sĩ Thái.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 và TP HCM đã xác định được nhóm giang hồ chuyên nghiệp. 4 nghi can đã bị bắt và bước đầu khai nhận được trả tiền để thực hiện "hợp đồng" trên. Bà Ngọc được cho là có liên quan đến việc thuê mướn nhóm này và bị triệu tập khi có ý định xuất cảnh đi nước ngoài.

Chiêm Quốc Thái là bác sĩ thẩm mỹ có tiếng ở TP HCM, từng phẫu thuật làm đẹp cho nhiều ngôi sao showbiz Việt như Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia Jolie Nguyễn, hot girl Lilly Luta... Ông một thời còn được đồn là người tình của diễn viên Angela Phương Trinh.

Bác sĩ Thái và bà Ngọc đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2011 và làm thủ tục đăng ký kết hôn vào năm 2015 tại Sở Tư pháp TP HCM. Hiện nay, ông Thái đang yêu cầu tòa án Mỹ giải quyết hủy hôn vì có dấu hiệu lừa đảo hôn nhân. Còn bà Ngọc thì nộp đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận 1 (TP HCM), yêu cầu tòa án can thiệp, chia tài sản, vì cuộc hôn nhân đã tan vỡ do quan điểm sống khác biệt và ông Thái có qua lại với phụ nữ khác. Hai người có nhiều tranh cãi qua lại, riêng ông Thái từng gửi đơn lên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tố cáo bị bà Ngọc và người thân của bà này dọa giết, cướp tài sản.

Kiến Tường