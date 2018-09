Vết trượt dài của nghi phạm giết hai vợ chồng ở Hưng Yên

Từ một cử nhân luật, là cán bộ phường, Đinh Công Tráng thôi việc, trở thành kẻ nghiện và nghi phạm giết hai người.

Sáng 4/9, người dân khu phố An Bình, phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) bàn tán xôn xao trước thông tin Đinh Công Tráng (41 tuổi, người địa phương) là thủ phạm sát hại hai vợ chồng ở phường Hồng Châu. Tráng đã bị khởi tố về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 1999.

Ông Đinh Công Trứ, bố nghi phạm, ngồi sụp trong góc nhà khi nghe tin con trai dính nghi án giết người, nhưng khẳng định anh ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về "tội ác đã gây ra". Ông chỉ nắm được thông tin sơ bộ về hành vi của con khi công an đến làm việc và qua các thông tin trên báo đài.

Ông Trứ cho hay sau khi học hết cấp 3, Tráng đi nghĩa vụ quân sự sau đó thi đỗ và theo học chuyên ngành luật, hệ đại học chính quy, ở Hà Nội. Học xong đại học, Tráng về làm cán bộ tư pháp ở phường An Tảo (thành phố Hưng Yên). Sau hai năm công tác, nam nghi phạm xin thôi công việc bàn giấy và ra Hà Nội lập nghiệp. Ông Trứ không biết lý do con trai bỏ việc bởi "sở thích của các con thì ông không can thiệp".

Đinh Công Tráng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo người thân, Tráng đã kết hôn và có một con gái 14 tuổi. Anh ta sau đó bỏ vợ và lấy một phụ nữ khác làm nghề may. Hai vợ chồng nghi phạm hiện sống trong căn nhà ống chừng 100 m2 ở sát nhà bố mẹ đẻ. Sáng cùng ngày, cảnh sát đến nhà thu giữ nốt một số đồ dùng cá nhân của Tráng.

Một hàng xóm cho biết Tráng học giỏi nổi tiếng ở vùng. Anh ta từng học đại học trong khi nhiều người cùng trang lứa ở địa phương học không hết cấp 2.

"Sau thời gian thôi việc tư pháp ở phường, Tráng ít về nhà hơn và thường sống lang thang. Nhiều người sau đó mới phát hiện anh này nghiện ma tuý, hay trộm cắp tài sản", người hàng xóm nói.

Theo tài liệu của Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), 10 năm trước, Tráng từng bị xét xử về tội Hiếp dâm. Anh ta đã ép một cô gái 22 tuổi quê Tuyên Quang vào nhà nghỉ để tâm sự rồi cưỡng bức.

Gia đình nạn nhân bất ngờ về thông tin nghi phạm

Cách nhà Tráng chừng 6 km, nhiều người thân vẫn ngỡ ngàng trước thông tin hung thủ sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) là người cùng thành phố.

Ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố nạn nhân Trường) cho biết vợ chồng ông bà không biết và cũng chưa gặp Tráng bao giờ. Anh ta là "một người hoàn toàn xa lạ" với gia đình.

Không nhận được thông báo chính thức từ cảnh sát, ông Lạc phải nhờ con cháu cho xem hình và thông tin của nghi phạm trên báo chí. Tự nhận nhớ hết những người đã đến nhà chơi, ông Lạc khẳng định Tráng chưa bao giờ xuất hiện ở gia đình ông bà.

Ông Lạc chỉ kịp kéo cháu trai 16 tuổi ra xa khi thấy cháu định xông vào cứu bố mẹ hôm 17/8. Ảnh: Phạm Dự.

Anh rể nạn nhân cho hay vợ chồng Trường rất chịu khó làm ăn và không quan hệ "với các thành phần bất hảo ở địa phương". Người anh rể cho rằng thật độc ác khi đi ăn trộm bị phát hiện lại giết người "không ghê tay". Tuy nhiên, gia đình cũng đang chờ thông tin chính thức từ cảnh sát.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà anh Trường, chị Hoa trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Tráng dùng dao bầu có chuôi gỗ mang sẵn theo đâm nhiều nhát khiến vợ chồng gia chủ tử vong.

Sau nửa tháng xảy ra vụ án mạng ở khu phố Nam Tiến, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nghi Tráng là hung thủ. Khám xét nơi ở của Tráng, cảnh sát thu một con dao bầu, trên dao có ADN của anh ta và nạn nhân Hoa.

Tuy Tráng quanh co chối tội nhưng nhận thấy có đủ căn cứ nên ngày 1/9, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

P.D.