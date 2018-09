Tưởng đã yên ổn sau 12 năm trốn sang Lào, kẻ buôn ma tuý vẫn sa lưới

12 năm sau ngày vượt biên qua Lào, lấy vợ, có con 5 tuổi, kẻ phạm tội ma tuý sững người khi bị cảnh sát lần ra dấu vết.

Ngày 25/4, Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an Nghệ An cho biết, Lương Văn Tạc (29 tuổi, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nghi can trốn truy nã 12 năm vừa bị bắt tại Lào.

Theo hồ sơ của cảnh sát, vào năm 2005, khi 17 tuổi, Tạc là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy thì bị công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bóc gỡ. Trong khi các đồng phạm lần lượt sa lưới thì Tạc nhanh chân tẩu thoát khỏi địa phương. Lệnh truy nã đối với nghi can Tạc được ban bố song việc truy tìm dường như đi vào bế tắc khi không thấy manh mối.

Bẵng đi thời gian dài, mới đây trinh sát ngoại biên của phòng cảnh sát truy nã Nghệ An phát hiện manh mối Tạc đang sinh sống tại bản Phôn Thon, (huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Hắn ta đã dùng tên mới là Khăm My đã lấy vợ người bản địa, có con 5 tuổi, hàng ngày lên rẫy mưu sinh.

Lương Văn Tạc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Đầu tháng 4 này, tổ công tác cảnh sát truy nã Nghệ An lập tổ công tác sang Lào để thu thập thông tin. Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã tiếp cận với anh ta để kiểm chứng danh tính.

Trưa 18/4, 6 cảnh sát truy nã hoá trang phối hợp với nhà chức trách địa phương đã khép vòng vây. Bị khống chế ngay ở quán nước đầu làng, song Tạc vẫn nói tiếng Lào "Bỏ hu" (nghĩa là" Không biết).

Khi bị đưa về trụ sở uỷ ban xã ở địa phương để thẩm vấn, trước những bằng chứng thuyết phục, Khăm My đã nhận mình chính là Tạc kẻ phạm tội ma tuý đã trốn thoát 12 năm trước. Được nối điện thoại nói chuyện với vợ, Tạc dặn dò "vợ chăm sóc con, tôi bị bắt rồi...".

Hiện Tạc vừa được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra.

Anh Thư