Trưởng công an bắn chủ tịch xã nhập viện từng bị phạt tù án treo

Ông Nguyễn Ngọc Thấu, người đã nổ súng khiến chủ tịch xã nhập viện, được kết luận là từng bị phạt 12 tháng tù treo.

UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã kết luận về nhân thân ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã Nghi Quang, người đã nã nhiều phát đạn cao su vào chủ tịch xã.

Theo xác minh, tháng 10/1998, TAND huyện Nghi Lộc mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (lúc đó 24 tuổi, trú xã Nghi Quang). Kết thúc phiên xử này, bị cáo Thấu bị tuyên 12 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng, cho thử thách 18 tháng. Vì vậy, bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu bị tuyên năm đó (1998) chính là ông Nguyễn Ngọc Thấu (Trưởng công an xã Nghi Quang) hiện nay 43 tuổi.

Về quy trình tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu, nhà chức trách huyện Nghi Lộc xác định tháng 12/2011 hội đồng tuyển dụng của huyện tổ chức thi tuyển theo quy chế tuyển dụng công chức xã. Trong đó có 5 thí sinh dự thi 5 chức danh trưởng công an các xã, trong số này có thí sinh Nguyễn Ngọc Thấu.

Tháng 3/2012, ông Thấu đã đỗ chức trưởng công an xã Nghi Quang. Ba tháng sau, ông được Sở nội vụ thẩm định tuyển dụng vào chức trưởng công an xã này.

Quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng từ việc thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển và quyết định bổ nhiệm, hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư tố cáo, phản ánh nào liên quan tới việc ông Nguyễn Ngọc Thấu bị TAND huyện tuyên 12 tháng tù treo.

Tại bản khai lý lịch thí sinh Thấu do UBND Nghi Quang xác nhận không có thông tin về việc ông từng mang án tích. Hồ sơ cũng ghi, năm 2007, ông Thấu từng được ngành công an tuyển đi đào tạo tại trường trung cấp an ninh nhân dân, hai năm sau thì tốt nghiệp.

Giải thích về việc nhân thân trưởng công an xã Nghi Quang Nguyễn Ngọc Thấu từng mang án tích nhưng hội đồng thi tuyển không phát hiện, ông Phạm Hồng Quang (Bí thư huyện Nghi Lộc) cho rằng, không ảnh hưởng tới quá quy trình tuyển dụng.

"Nếu ông Thấu thi vào ngành công an, chắc chắn với lý lịch đó dù đã xóa án tích thì vẫn không được. Tuy nhiên thời điểm đó, ông Thấu thi tuyển ở dạng tuyển dụng công chức xã theo Quyết định số 59 của tỉnh Nghệ An ban hành hồi tháng 9/2008. Vì vậy quy trình tuyển dụng đối với ông Thấu là chấp nhận được", bí thư huyện Nghi Lộc nói.

Trước đó, chiều ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu (Trưởng công an xã Nghi Quang) được xác định trong trạng thái ngà hơi men nên cầm hai khẩu súng bắn đạn cao su khua khoắng khiến cán bộ tại cơ quan tán loạn. Ông Nguyễn Đình Thanh (Chủ tịch xã) là người duy nhất tiến đến nhằm can ngăn thì bị ông Thấu nã liên tiếp bốn phát đạn vào hai bả vai...

Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ nghi phạm để phục vụ điều tra. Huyện Nghi Lộc cũng tạm thời giao việc điều hành tại đơn vị này cho phó công an xã Trần Xuân Quang.

