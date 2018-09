Trưởng công an bắn chủ tịch xã nhập viện

Một trưởng công an xã ở Nghệ An đã dùng súng bắn đạn cao su nã 4 phát vào chủ tịch xã khiến ông này nhập viện.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thấu (Trưởng công an xã Nghi Quang) để điều tra hành vi nổ súng bắn đạn cao su gây thương tích cho ông Nguyễn Đình Thanh (Chủ tịch xã). Tang vật khẩu súng bắn đạn cao su đã được cảnh sát niêm phong.

Ông Nguyễn Đình Tiến (Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang) kể lại vụ việc. Ảnh: Anh Thư.

Sáng nay, phòng làm việc của ông Thấu và ông Thanh cách nhau chừng hai mét đều bị khóa, xung quanh nhiều cảnh sát đang khám nghiệm, thu thập dấu vết.

Tại trụ sở xã Nghi Quang, mọi hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường. Chính quyền xã bác bỏ thông tin cho rằng nguyên nhân vụ nổ súng là thủ phạm và nạn nhân có mâu thuẫn trong công việc. "Nội bộ đoàn kết, không có điều tiếng gì", Bí thư xã nói và cho rằng ông Thấu hành động bột phát, nguyên nhân do uống rượu, gây gổ.

Nhân chứng kể lại vụ nổ súng

Ông Nguyễn Đình Tiến (Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang) cho hay đã trực tiếp chứng kiến vụ việc. Ông kể lúc 15h ngày 9/11 đang ngồi tại phòng làm việc ở tầng hai thì nghe tiếng hăm dọa ngà men rượu của ông Thấu: "Tau bắn chết, tau bắn bay chết...". Ông Thấu vừa nói vừa cầm khẩu súng công cụ hỗ trợ khua khoắng trước mặt.

Chủ tịch Thanh từ phòng làm việc cách chừng ba mét đi ra khuyên can ông Thấu nhưng không có kết quả. "Tôi nghe có khoảng 6-7 tiếng súng vang lên, tôi nhìn ra thấy anh Thấu vứt súng xuống sân. Anh Thanh ôm vết thương ở bả vai", ông Tiến nói.

Khu vực (vòng tròn khoanh đỏ) được xác định là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Thư.

Ông Thấu bị các cán bộ xã khống chế tại chỗ, thu tang vật. Khoảng 10 phút sau, công an huyện có mặt tại hiện trường để thẩm vấn nghi phạm, sau đó đưa về trụ sở huyện.

Ông Thanh được xác định trúng bốn viên đạn cao su vào người. Sau khi được cán bộ xã chuyển tới trạm y tế xã sơ cứu, ngay trong buổi chiều nạn nhân được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh để chữa trị. Theo cơ quan điều tra, vết thương của nạn nhân nhẹ, đã xuất viện.

Ông Thấu, 42 tuổi, thẳng tính, có thâm niên bảy năm làm trưởng công an xã. Nạn nhân Thanh làm việc 20 năm tại xã, lần đầu tiên làm Chủ tịch xã.

Công an Nghi Lộc cho hay đang tập trung làm rõ vụ việc để sớm kết luận.