Trung uý công an bị đánh hội đồng tử vong

Trên đường đến trụ sở, giữa đoạn đường vắng, anh Hoan bị nhóm thanh niên đi trên taxi xông vào đánh hội đồng, dẫn đến tử vong.

Ngày 3/8, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hai nghi can gây ra cái chết cho trung uý Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi, cán bộ Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Quốc Oai), trong đó có Nguyễn Quang Duyên (30 tuổi, ở huyện Phúc Thọ).

Một trong hai nghi can bị bắt. Ảnh: Q.T.

Tối 2/8, anh Hoan trên đường đi làm nhiệm vụ, đến đoạn đê Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thì bị một nhóm gồm 3 nam, 2 nữ đi trên taxi chặn đánh. Đến khi người dân phát hiện, nhóm côn đồ bỏ trốn, còn trung uý Hoan được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp truy xét làm rõ và xử lý nghiêm nhóm gây án. Trong sáng nay, cơ quan chức năng đã bắt được hai nghi can, triệu tập hai phụ nữ có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cơ quan công an đang mở rộng vụ án, xác định nguyên nhân, đồng thời truy bắt những kẻ liên quan đến cái chết của trung uý Hoan.

Hoàng Việt