Trùm ma tuý thành Vinh đổ tội cho người tình

Trước tòa, Phan Đình Tuấn khai bị mắc bẫy người tình Nguyễn Thị Hương, cho rằng Hương bỏ tiền mua ma túy nhưng lại nói là tiền của Tuấn.

Ngày 30/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin ra xét xử sau 2 lần hoãn. Nhóm bị cáo Phan Đình Tuấn (46 tuổi); Vũ Thành Trung (53 tuổi), Hồ Sự Cơ (34 tuổi), Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi) bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma tuý. Phan Thanh Tòn (28 tuổi) bị truy tố tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nguyễn Thị Hương (người tình của Tuấn) tội không tố giác tội phạm.

Bị cáo Tuấn và nhóm đồng phạm tại toà. Ảnh: Anh Thư.

Vụ án có tính chất đặc biệt khi số lượng tang vật lớn. Bị cáo Tuấn được biết đến là "ông trùm ma tuý thành Vinh" có "thâm niên" 25 năm ngồi tù khi mới 46 tuổi với nhiều tội danh, năm 2015 đã bị tuyên một án tử hình trong một vụ mua bán 110 bánh heroin.

Để đảm bảo an ninh, phiên toà được xét xử lưu động ngay trong hội trường của trại giam công an tỉnh Nghệ An. Từ cổng trại giam, cả trăm cảnh sát giao thông, cơ động và lực lượng hỗ trợ tư pháp chia thành nhiều vòng để bảo vệ phiên toà.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh, trong thời gian ngồi tù, Phan Đình Tuấn vẫn điều hành một số phi vụ. Cuối năm 2013 khi đang chấp hành bản án 10 năm về tội Giết người tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế), Tuấn 3 lần liên lạc thành công với Hồ Sự Cơ để chỉ đạo đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự. Cơ tiếp tục đưa hàng vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung, mỗi chặng vận chuyển có tiền công 100 triệu đồng.

Cũng trong năm 2013, Tuấn đã hai lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi) tới thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhận hơn 80 bánh heroin từ Sự, mang vào Đồng Nai giao cho Trung.

Nguyễn Thị Hương (người tình của Tuấn) tại toà. Ảnh: Anh Thư.

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù, tiếp tục chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Sự rồi chuyển cho Trung...; chỉ đạo Cơ nhận 60 bánh heroin từ Phan Thanh Tòn và giao cho Trung. Tuy nhiên phi vụ 60 bánh heroin không trót lọt khi chiều 15/2/2014 tại khu vực cầu Bến Thủy (Nghệ An), Cơ bị cảnh sát bắt quả tang.

Phiên toà diễn ra rất căng thẳng, phần xét hỏi và tranh luận kéo dài nhiều giờ. Bị cáo Phan Đình Tuấn khai trước toà rằng bản thân mình mắc bẫy "người tình" Nguyễn Thị Hương. Theo Tuấn, Hương trực tiếp bỏ tiền để mua bán ma tuý nhưng lại khai là tiền đó là của Tuấn, nói Cơ và Thắng mang tới nhờ Hương cất. Tuấn đề nghị toà trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

Đáp lại những lời buộc tội của Tuấn, bị cáo Hương cho rằng "những lần Cơ và Thắng mang tiền tới đưa cho bị cáo chỉ nói là tiền của anh Tuấn ở trong tù gửi về". "Bị cáo không trực tiếp bàn bạc chuyện mua bán ma tuý. Toàn bộ tiền này khi anh Tuấn ra tù thì đã trả lại cho anh Tuấn", Hương khai.

Bị cáo Tuấn trong phần xét hỏi cũng tường tận khai với đại diện VKS về thủ đoạn giấu điện thoại trong nhà giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế) thời gian đang thụ lý án giết người để chỉ đạo đồng phạm giao dịch ma tuý số lượng lớn.

Bị cáo Trung khai rằng mình chỉ nhận ma tuý 3 lần với số hàng hơn 100 bánh thay vì 5 lần như cáo trạng. Cùng quan điểm này, luật sư bào chữa cho bị cáo Trung đề nghị toà không áp dụng mức án cao nhất đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Sự Cơ đề nghị toà xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi có thành tích khai báo các đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý...

Rời toà sau khi lĩnh án, bị cáo Tuấn vẫn bình thản vừa đi vừa nói chuyện. Ảnh: Anh Thư.

Được nói lời sau cùng, "ông trùm ma tuý thành Vinh" nói: "Đằng nào thì bị cáo cũng bị một án tử hình rồi, bây giờ có nhận thêm một án tử nữa cũng không sao. Tuy nhiên, bị cáo muốn toà đánh giá vụ án thật khách quan, không để lọt tội bởi trong vụ án này bị cáo bị oan, không phải là người chủ mưu".

Kẻ mang hai án tử cũng có lời nhắn gửi tới các "đồng nghiệp": "Những ai muốn đi buôn ma tuý, hay xách thuê mà tuý thì bỏ đi. Vì đằng nào cũng không lọt được lưới trời".

Trùm ma tuý khai tại toà

Trong khi bị cáo Cơ xin được hưởng khoan hồng thì bị cáo Trung hồn nhiên: "Bị cáo không có gì để nói lời sau cùng. Vì với tôi thời gian đi buôn ma tuý không có đồng tiền lời nào. Bây giờ chấp nhận án chết là chết thôi". Trung dứt lời khiến cả phòng xử cười ồ.

Hơn một giờ nghị án, cuối chiều hôm nay HĐXX nhận định trong vụ án này Phan Đình Tuấn có vai trò là người cầm đầu, điều hành, chỉ đạo bị cáo Cơ giao ma tuý cho bị cáo Trung tiêu thụ. Còn bị cáo Cơ, Thắng, Tòn và Trung bản chất là người làm thuê kiếm công...

Với vụ án này, HĐXX thấy đây là đường dây ma tuý với tang vật rất lớn, các bị cáo phạm tội nghiêm trọng. Vì vậy tòa tuyên mức án tử hình với cả 5 bị cáo Tuấn, Cơ, Tòn, Thắng và Trung. "Người tình" của Tuấn là Nguyễn Thi Hương lĩnh 12 tháng tù giam.

